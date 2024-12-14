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港聞二

交通規8項修訂刊憲 下周交立會最快明年3月生效

【明報專訊】政府昨刊憲修訂多項道路交通規例，以提升道路安全和促進新汽車科技應用，包括允許使用電子後視鏡及遙控泊車、規定8歲以下兒童在私家車上須使用兒童束縛設備等，共8項建議明年3月起陸續生效，下周三（18日）提交立法會展開先訂立後審議程序。

增兒童佩戴安全帶規定

放寬遙控泊車系統

8項建議涉新增3項規定及5項放寬規定。3規定包括：（1）明年11月起8歲以下兒童在私家車上須使用兒童束縛設備，身高達1.35米或達8歲則應佩戴安全帶或兒童束縛設備；（2）因應電動車運行時較寧靜，2026年起製造電動車須安裝車輛聲響警報系統才可在港登記及領牌，以及（3）吊臂車等有可延伸架空結構的車輛須安裝過高警示系統，視乎車種及在港登記日期，明年3月起陸續生效，以提醒司機在行車前收起架空結構免釀交通意外。 罰則方面，如違反首項規定、未確保車上兒童佩戴安全設備的司機可獲發230元罰款告票，嚴重者經法庭審理後最高可罰2000元；違反後兩項規定則可罰款1萬元及監禁6個月。

5項放寬規定分別為：（1）容許司機使用運輸署批准的遙控泊車系統；（2）允許使用LED為車燈及放寬單層巴士最高允許全高度至4米；（3）容許車內顯示器在車輛停泊時提供任何類型資訊，包括影視片段，不再限只可提供行車相關資料；（4）電動商用車，即電動的士及巴士等毋須申領許可證亦可在快速公路行駛。上述4項修例明年3月生效。另政府將修例明確允許使用「電子後視鏡」代替傳統反射鏡，但署方會訂明「電子後視鏡」規格和標準，2028年1月起製造或首次登記車輛須符相關要求才可在港登記及領牌。

相關字詞﹕交通意外 電動車 遙控泊車 安全帶 道路安全 交通安全

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