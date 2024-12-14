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港聞二

議員關注的士自行裝攝錄機 陳美寶：或突擊檢查

【明報專訊】運輸署擬規定全港的士2026年內完成安裝攝錄系統，明年第二季向立法會提出修例，立法會交通事務委員會昨討論相關措施，多名議員支持，惟關注如何確保鏡頭不會被惡意遮掩、司機可否額外安裝其他攝錄系統及私隱問題等。運輸及物流局長陳美寶不排除突擊檢查鏡頭有否正常運作，司機雖可安裝其他攝錄系統，但若拍攝到市民及其容貌則屬違規。

稱可一併查咪表攝錄機

民建聯陳學鋒問到，如攝錄系統損壞無法運作，司機能否繼續開工；民建聯李世榮擔心攝錄系統被刻意遮掩。陳美寶回應，參考深圳及澳門經驗，攝錄系統在司機開車時會自動驅動，會與專家商討跟進，而的士現已須定期檢驗，將來會一併檢查攝錄系統，亦不排除突擊檢查。的士目前須每半年檢查咪表一次。

私隱方面，A4聯盟張欣宇關注司機可否額外安裝其他攝錄系統，以及什麼情况下可查看片段，楊永杰則稱現時市民不時將行車片段上載至社交平台，關注修例後會否違規；陳美寶稱，如司機額外安裝的鏡頭沒拍攝到市民容貌，有空間容許該做法，但拍到容貌即屬違規，只有政府規定安裝的鏡頭可拍攝車內，而片段會加密，僅在處理投訴及查案時獲授權者可查看。

自行攝錄乘客容貌屬違規

實政圓桌田北辰追問，額外鏡頭拍攝車外，但在車內錄音是否仍違規，又關注片段主要儲存在記憶卡，如何確保資料不會外泄。他又擔心政府只規定片段保留30日，但警方查案需時，紀錄或已被「洗走」，他建議延長保留至60日。陳美寶稱會與資科辦及業界商討加密技術及研究鏡頭安裝位置，亦會檢討片段保留60日技術上是否可行。

多名議員倡政府資助或統籌安裝以加快進度及降低價格，陳稱據她與的士業界多年交往，「一體化」未必最快，而安裝費原則上應由車主及司機承擔，不認為財政誘因可加快進度。陳預計日後攝錄系統運作初期運輸署要處理大量投訴，但相信長遠系統能警示司機，投訴會減少。

議員憂礙舉證 倡保存60日

當局亦擬要求的士提供至少兩種電子支付，明年底落實細節。議員嚴剛指有的士司機或擔心電子支付令收入曝光，被沒收公屋，年長司機亦未必懂使用。陳美寶指「已不能再等」，必須推動電子支付，形容改革後業界需作「個人選擇」，「自己要判別，做得生意做得呢行」；她又說「啲長者不知幾醒」，不認同年長司機不諳科技。

另外，的士司機違例記分制9月中起生效，截至本周二（10日）有26名的士司機被法庭裁定罪成後被記分，涉濫收車資、拒載及兜路等。兩人被記3分，7人5分，17人10分，暫未有人被記滿15分被停牌。

相關字詞﹕運輸署 的士司機違例記分制 的士司機 的士車cam 的士

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