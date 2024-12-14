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李家超述職提財赤 需三五年處理 習發言肯定23條立法 李：國安風險常存更需發展經濟

【明報專訊】特首李家超昨在北京向中央領導人述職，會後被傳媒詢問時透露，會上有向國家主席習近平提及港府面臨財赤，可能需3至5年處理，又說國安風險長期存在，不會「好了傷疤忘了痛」，但「更加要發展經濟」。國家主席習近平在開場發言早段，提到肯定李帶領政府「歷史性完成《基本法》第23條立法」，並說中央將「全力支持你和特別行政區政府團結帶領社會各界」銳意改革，塑造經濟發展新動能、新優勢。

習：全力支持帶領社會改革

葉劉：中央心急 促提速轉型

行會召集人葉劉淑儀認為習近平的說法顯示香港轉型不夠快，中央也心急，需要提速提效，並認為政府本身體制及工作架構都要改革，「自己不改，點推動經濟轉型」。相對過去兩年，習近平今年特意提及改革創新，前全國人大常委譚耀宗認為習說法表達今後需加強部分，一定按香港實際情况提醒。譚又說，回歸後長時間未為23條立法，故完成立法對一國兩制及國家安全很重要，故放在很高位置。

特首述職安排去年開始由兩場改為一場，今年沿用安排，由習近平坐正中央，國務院總理李強等中共政治局常委同場出席。習近平發言開首提及，過去一年來李家超帶領特區政府「擔當作為、務實進取，歷史性完成23條立法、集中精力拼經濟、謀發展，推動解決房屋醫療等民生難題，加強對外交流合作」，中央對李及特區政府工作是充分肯定。習續說，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制，並寄語在創新創造中，推動香港由治及興。李家超在開場傳媒拍攝部分，列舉香港在多個國際排名上升，形容「這些都反映國際社會對香港的信心，顯示特區的施政方向是正確」。

李：信惠港政策續來

財政司長陳茂波早前預告政府本年度或錄得過千億赤字，李家超會後見傳媒表示，向習匯報香港整體經濟和特區政府財政狀况，「當然我有提及香港面臨財赤，亦可能經過3至5年間將財赤會處理好，力爭收支平衡」，並會從開源節流、發展經濟，推動政府財政收入。他相信中央惠港政策陸續有來，同時呼籲各行業把握好機遇，改變經營方法、創造新吸引力，「點解有一間舖頭可以排長龍，點解有一間舖頭可能仲有很多空位？」

劉兆佳：習要求政府更主導

國家安全方面，李家超透露向習匯報5方面，包括完成23條立法，社會局面普遍安全穩定，同時強調港府不會「好了傷疤忘了痛」。他形容國安風險長期存在，政府會加強情報蒐集能力及提高警覺，同時更要發展經濟。他說另外匯報恒指成交倍增、推出簡樸房及治理人才培育計劃等。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，習發言較側重發展，因為目前特區最大問題不是準確落實兩制或處理國安問題，而是發展，需創新及改革思維。他認為習是要求政府在政策發展及產業轉型上，扮演更主動角色。至於李家超是否連任，他認為言之過早。

身兼港區人代的金融界議員陳振英認為，中央希望香港改革動作快一點、大一點，並轉化為成果，例如經濟增長快一點。地產建造界龍漢標說，一如過往，業界會以行動支持特區政府依法施政，把握好新機遇。

相關字詞﹕習近平 特首述職

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