明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

流浮山搗走私集團 檢市值690萬電子零件

【明報專訊】海關上周在流浮山破獲一宗快艇走私案，檢獲總值約690萬元貨物，當中包括全新及高價值的電腦中央處理器、記憶體、記憶卡等，部分為近期始公開發售。若貨物成功偷運到內地，可逃稅約80萬元。

有組織罪案調查科調查主任郭俊廷表示，海關透過情報分析，上月底鎖定一個活躍於流浮山利用快艇的走私集團，集團成員在紅樹林附近一個鐵皮場作為臨時儲存倉，主要在深夜將走私貨物搬上舢舨，穿越紅樹林的淺水區，再轉移到裝有大馬力舷外機的快艇，偷運往內地。

包括處理器記憶體 稅值80萬

上周三（4日）凌晨，關員在流浮山一帶埋伏，發現一艘快艇停泊在紅樹林對開，同時鐵皮場有人將貨物搬上舢舨，準備運上快艇。關員遂採取行動，涉案可疑人隨即跳上舢舨及快艇往內地方向逃去。關員在鐵皮場搜查，檢獲3個載滿走私貨物、經過改裝的塑膠電油桶，經點算共檢獲約8100件全新電子零件，包括中央處理器、電腦記憶體、記憶卡及90部二手電話，總值約690萬元。

郭俊廷稱，案中走私分子為減低被偵查風險，在凌晨走私，並借助紅樹林作掩護，亦在走私之前在倉庫附近及岸邊查探，確定沒有執法者埋伏。另外，走私分子將電油桶底部割開，收藏貨物後，再以電線綑綁底蓋，表面與普通油桶無異。

相關字詞﹕走私 海關

上 / 下一篇新聞

灣區港校展 幼園乏問津嘆難補生源 內地家長多查詢中學 有校一日500人問插班申請
灣區港校展 幼園乏問津嘆難補生源 內地家長多查詢中學 有校一日500人問插班申請
昔吸內地生 再參展推廣 曾派0班長洲小學：有信心開班
昔吸內地生 再參展推廣 曾派0班長洲小學：有信心開班
面試小學：內地生懂英文講名字屬優秀
面試小學：內地生懂英文講名字屬優秀
保華被撤兩房會項目 14工務工程續承造
保華被撤兩房會項目 14工務工程續承造
李家超述職提財赤 需三五年處理 習發言肯定23條立法 李：國安風險常存更需發展經濟
李家超述職提財赤 需三五年處理 習發言肯定23條立法 李：國安風險常存更需發展經濟
議員關注的士自行裝攝錄機 陳美寶：或突擊檢查
議員關注的士自行裝攝錄機 陳美寶：或突擊檢查
交通規8項修訂刊憲 下周交立會最快明年3月生效
交通規8項修訂刊憲 下周交立會最快明年3月生效
青少年吸毒佔比增 太空油佔23%成第三大毒品
青少年吸毒佔比增 太空油佔23%成第三大毒品
性罪行紀錄查核機制 周一起範圍擴至準自僱者
性罪行紀錄查核機制 周一起範圍擴至準自僱者
研合併港島東西聯網 盧寵茂：非殺院 服務反升
研合併港島東西聯網 盧寵茂：非殺院 服務反升
社區牙科擬開首長位統籌 議員稱財赤下觀感差
社區牙科擬開首長位統籌 議員稱財赤下觀感差
駕車撼柱翻側被困 江若琳感謝熱心人營救
駕車撼柱翻側被困 江若琳感謝熱心人營救
轉發籲制裁帖文 黎智英：會為徒弟負責 官關注節目嘉賓 黎稱多美國共和黨人「理念近」
轉發籲制裁帖文 黎智英：會為徒弟負責 官關注節目嘉賓 黎稱多美國共和黨人「理念近」
美官員曾表憂 黎：當時錯判京「知錯」 撰文提價值戰 「不知」觀點獲美卿納入講辭
美官員曾表憂 黎：當時錯判京「知錯」 撰文提價值戰 「不知」觀點獲美卿納入講辭
譚得志提刑期上訴 初選案認罪者首例
譚得志提刑期上訴 初選案認罪者首例
辯方結案陳辭 陳虹秀案明年3月判
辯方結案陳辭 陳虹秀案明年3月判
印漢疑吸煙燃牀褥 友人獨立屋起火
印漢疑吸煙燃牀褥 友人獨立屋起火
受友託管 男涉狎5歲女童被捕 製片網上發布 家長數年未察
受友託管 男涉狎5歲女童被捕 製片網上發布 家長數年未察
反恐第二案 次被告稱女友受威脅 警員否認曾逼供
反恐第二案 次被告稱女友受威脅 警員否認曾逼供
灣仔咖啡店4天兩遭淋紅油
灣仔咖啡店4天兩遭淋紅油
10萬元售「丁權」 兩被告判囚一年
10萬元售「丁權」 兩被告判囚一年
九市速遞：穗藝博院展達芬奇真迹 逾130件數碼修復手稿 部分首亮相
九市速遞：穗藝博院展達芬奇真迹 逾130件數碼修復手稿 部分首亮相
九市速遞：南沙區政府赴港交流 簽訂多項戰略合作協議
九市速遞：南沙區政府赴港交流 簽訂多項戰略合作協議
九市速遞：文錦渡口岸試推離境退稅
九市速遞：文錦渡口岸試推離境退稅
九市速遞：越秀花市招標 指定檔位須穿漢服
九市速遞：越秀花市招標 指定檔位須穿漢服
灣區手記：驗檢合一 ／文：尚東美
灣區手記：驗檢合一 ／文：尚東美
【Emily】闢參選謠言 徐英偉：同姚柏良合作好好 話對方係自己「唯一支持」議員
【Emily】闢參選謠言 徐英偉：同姚柏良合作好好 話對方係自己「唯一支持」議員
【Emily】「4點鐘江sir」升總警司
【Emily】「4點鐘江sir」升總警司
【Emily】熊貓雕塑競投完畢 Molly籌10萬最高
【Emily】熊貓雕塑競投完畢 Molly籌10萬最高
【Emily】初中科學奧林匹克 港隊2金4銀
【Emily】初中科學奧林匹克 港隊2金4銀
【Emily】就快執笠？高先影院：絕不屬實
【Emily】就快執笠？高先影院：絕不屬實