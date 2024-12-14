流浮山搗走私集團 檢市值690萬電子零件

有組織罪案調查科調查主任郭俊廷表示，海關透過情報分析，上月底鎖定一個活躍於流浮山利用快艇的走私集團，集團成員在紅樹林附近一個鐵皮場作為臨時儲存倉，主要在深夜將走私貨物搬上舢舨，穿越紅樹林的淺水區，再轉移到裝有大馬力舷外機的快艇，偷運往內地。

包括處理器記憶體 稅值80萬

上周三（4日）凌晨，關員在流浮山一帶埋伏，發現一艘快艇停泊在紅樹林對開，同時鐵皮場有人將貨物搬上舢舨，準備運上快艇。關員遂採取行動，涉案可疑人隨即跳上舢舨及快艇往內地方向逃去。關員在鐵皮場搜查，檢獲3個載滿走私貨物、經過改裝的塑膠電油桶，經點算共檢獲約8100件全新電子零件，包括中央處理器、電腦記憶體、記憶卡及90部二手電話，總值約690萬元。

郭俊廷稱，案中走私分子為減低被偵查風險，在凌晨走私，並借助紅樹林作掩護，亦在走私之前在倉庫附近及岸邊查探，確定沒有執法者埋伏。另外，走私分子將電油桶底部割開，收藏貨物後，再以電線綑綁底蓋，表面與普通油桶無異。