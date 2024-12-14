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港聞二

反恐第二案 次被告稱女友受威脅 警員否認曾逼供

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨在高院第16天審訊。次被告曾於凌晨時分接受警方錄影會面，辯方質疑警員「不顧一切」錄口供，罔顧次被告的福祉。作供警員否認辯方指控，指次被告同意錄口供。辯方又指，警員以女友安危威迫次被告招認，其間稱「差館都有過強姦案，我哋大把房冇CCTV，你自己決定」；警員否認有過上述對話。

次被告李嘉濱2020年3月8日凌晨約2時半至4時半，與警員陳國威和另一警員首次錄影會面。辯方指會面之前，警員向李表明「你條女畀我拉咗」，並展示手機WhatsApp群組「獵鷹行動」的照片，相中人為李的女友潘栩彤。辯方提出，警員以女友的安危作威脅，要求李思考如何頂證「五飛」（即首被告何卓為），稱「『五飛』一定走唔甩，我哋做硬佢」，李遂願意合作。陳國威一概否認。

否認着裝病禁找律師

辯方稱，陳國威着李嘉濱別在錄影會面裝病，亦不得找律師陪同，稱「玩嘢嘅話，蝕底係你」、「你唔好學何卓為同張家俊（即第四被告）咁麻煩，要我哋出手」；李以女友獲擔保為條件，答應配合警方。陳國威亦否認上述對話。

辯方問，李嘉濱於凌晨時分錄口供，為何陳國威不准李睡覺，亦沒有延至翌日早上錄口供，究竟有何迫切性。陳回答，李前一日晚上被捕，警方經李同意錄影會面，「有考慮佢福祉，我咁形容」。辯方質疑，陳國威獲上級指示，須盡快從李身上套取招認口供；陳否認說法，稱沒有上級會給予類似指示。辯方形容，李在會面展露疲態，曾經捽眼和趴下，陳國威重申有顧及李的福祉。

被告指警收錯風

非虛報住址

李嘉濱另涉虛報住址，警方在單位檢取魚生刀後接獲報失，發現李居於大廈另一單位。辯方稱李從未誤導警員，質疑是警方「收錯風」，才準備錯誤地址的搜查令。陳國威不同意，指出李誤導警員是一個過程，警員表明到李的寓所搜屋，李申報錯誤住址，嘗試按密碼進入該單位和自取衣服更換，始衍生租客報失事件。辯方提出，李曾交代自己已搬屋，惟警方不相信李，堅持到錯誤單位搜屋。陳在盤問下一概否認。聆訊下周一（16日）續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕意圖妨礙司法公正 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

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