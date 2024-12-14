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港聞二

受友託管 男涉狎5歲女童被捕 製片網上發布 家長數年未察

【明報專訊】警方透過情報揭發一名男子涉嫌非禮他協助朋友託管的5歲女兒，更將過程製作成色情相片及短片，除了收藏在自己手機，亦在網上發布。該28歲男子涉嫌非禮等5罪被捕。警方及兒童福祉倡議者提醒家長小心選擇託管服務，需多了解託管情况及子女的情緒變化。

警蒐情報揭發 拘28歲倉務員

網絡安全及科技罪案調查科、科技罪案組總督察孫伊琪表示，警方透過情報蒐集，早前發現一名男子在託管朋友的5歲女兒期間，涉嫌非禮該女童及作猥褻行為，更將過程製作成色情相片及短片，並在網上發布。警方前日在觀塘區拘捕一名28歲姓陳本地男子，他涉嫌「非禮」、「向16歲以下兒童作出猥褻行為」、「利用未滿16歲的人以製作色情物品」、「發布兒童色情物品」及「管有兒童色情物品」，由探員帶署扣留調查。警方亦檢走其手提電話及電腦進一步調查。

非禮過程製成色情照及短片

據了解，被捕男子報稱任職倉務員，與女童家人為朋友關係，為朋友看管其女兒，沒有收取費用，已持續託管數年，猥褻行為均發生於女童家中。據悉，女童父母起初不知道她被侵犯，是警方主動調查揭發事件。

孫伊琪提醒家長小心選擇託管服務，時刻注意子女情緒變化，特別是子女對託管人的反應。若懷疑子女在託管期間遭受不當對待，應即時報警求助。孫重申，警方會致力調查網上涉及兒童色情物品的罪行，並聯同國際刑警及其他保護兒童的機構合作，打擊相關罪行。

專家倡問子女託管生活細節

兒童福祉倡議者雷張慎佳指出，家長照顧小朋友或會很累，若有人能分擔照顧工作固然高興，但亦要了解對方背景及照顧兒童的細節。她稱涉事的5歲女童已懂溝通，家長宜多向兒童詢問平時託管的情况及生活細節，了解有否發生可疑事情。雷張慎佳批評被捕人濫用家長信任，並指事件可以對女童心理造成巨大影響，勿以為年紀小就無所謂，需專業人士評估該女童的心理情况。

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