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保華被撤兩房會項目 14工務工程續承造

【明報專訊】承建多項工務及公營房屋工程的保華建業集團，繼房協前日公布由其承建的3個項目遭撤換後，房委會昨稱轄下3個公營房屋工程項目本由保華旗下公司擔任總承建商，其中兩個上月中已由新總承建商接手，餘下一個已完工。發展局則指保華旗下公司正承造14項工務工程合約，當局留意到房委會及房協與保華達成協議安排更換承建商，但局方工務工程仍正施工，未有更換承建商安排。

兩在建工程11月中交接

房委會回覆本報查詢表示，3個工程項目包括將軍澳昭明苑、東涌第103區及粉嶺新運路，由保華建業旗下公司擔任總承建商，其中昭明苑已完工並取得佔用許可證（入伙紙）。至於另外兩個項目，發言人稱保華及另一新總承建商在現行機制下，已於今年11月初與房委會達成協議，同意更換總承建商。房委會又稱根據協議，新總承建商會繼續該兩個項目餘下工程，盡量減低對分判商及工人影響，11月中已正式接收兩個地盤。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，倘承建商基於不同原因無法令承建工程如期完成，房委會與對方達成協議下，採取措施確保工程順利完成是可以理解的。

發展局：密切監察進度

此外，發展局表示保華旗下公司承造14項工務工程合約（13項是保華與其他建築公司聯營方式承投），分別由包括土木署、建築署、機電署、路政署、渠務署、水務署和環境保護署等管理。局方稱一直有機制管理工務工程合約，密切監察進度，一般而言業主和原承建商在合約中途或因不同理由透過協商轉換承建商，令項目順利完成，並盡量讓現有分判商和工人在新承建商接手後繼續參與工程，該安排是機制容許發生的。

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