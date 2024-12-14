面試小學：內地生懂英文講名字屬優秀

40人交表 廿人面試收兩生

聖公會聖匠小學校長伍美英表示，該校初小仍有插班位，一年級及三年級各有不多於5個，昨有逾40人遞交入學申請表，約20多人即場面試，取錄了兩名插班生。該校負責面試及筆試的主任稱，現場面試分普通話和英文兩部分，舉例會先要求學生以普通話自我介紹，例如喜歡什麼科目、課外活動和專長等，再要求學生以簡單英語對話。

筆試方面，該校小二試卷中、英、數合共有4版問題，中文字全是簡體。該校主任稱，內地生普遍英文科表現最遜色，例如不太懂串寫英文數字，中文科則表現最好；數學方面，中三級筆試考分辨立體圖形，但留意到不少內地生未學過，故表現一般。

佛教茂峰法師紀念中學亦設即場面試，副校長陳淳泉稱，截至昨午1時半約有二三十名學生面試，但插班餘額不多，會因應學生資料、面試表現再決定。他說，面試主要問及學生學習情况和專長，亦要求以簡單英語對答，稱內地生英語水平有差異，亦較少懂聽說廣東話。