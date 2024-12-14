昔吸內地生 再參展推廣 曾派0班長洲小學：有信心開班

【明報專訊】上學年經歷被「派0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今學年復辦一班資助小一，校長葉昌銳昨亦到場向家長介紹辦學理念及特色。被問現時收生人數，他說距離開班人數「還有幾個」，有信心可開班，「我們的心理負擔很大，不過承受能力都很強，做到多少就是多少，很多都不是我們意料之內的事」。他說今學年都有4個家庭經人才計劃安排子女來港就讀，分佈不同年級。
葉昌銳表示，已連續兩年參與大灣區香港學校教育展，今年人流較多，主要為中學生家庭，冀藉今次教育展向有意在長洲居住的家長推廣學校，帶動收生。他認為「大環境都需要學生」，在亞博舉行教育展有助吸引內地家長，對收生幫助極大。截至昨午4時，該校收到12份學生及家長「資料收集表格」作日後聯繫。
葉又說，宗教信仰下相信「（凡事）往往可多於預期」，回想首年參展志在向外推廣學校，不期望有內地人入住長洲，但過去一年的確有內地家長安排子女入讀該校。他又留意到，不少內地家長嚮往本港教育，稱對比內地40多人一班，本港師生比例更具優勢。他亦介紹新猷稱，該校英語課由外籍教師教授，同時有本地英語教師教文法，且學校奉行「關懷校園」政策，全體教職員已完成精神健康急救證書課程，有信心可識別學生的精神健康。
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