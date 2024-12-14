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灣區港校展 幼園乏問津嘆難補生源 內地家長多查詢中學 有校一日500人問插班申請

【明報專訊】津中議會、津貼小學議會、直資學校議會和資助小學校長會昨起一連3天在亞博館舉辦第二屆「大灣區香港學校教育展」，參展學校超過370間，首日吸引逾1.2萬人次入場，不少內地家長昨攜子女及其成績表及獎狀等，即場填寫入學申請表及面試。受本地適齡學童人口結構性下跌影響，幼稚園收生首當其衝，不少校長均稱到場家長主要查詢中學資訊，認為各類人才計劃對收生幫助有限，另有中學認為內地生來港讀書已成趨勢。

首日入場人次逾1.2萬

今年參展學校較去年的逾120間學校增加兩倍，同設即場面試；與去年情况相若，不少到場家長來自內地，亦不乏經各類人才計劃來港的家長。全完堂幼稚園校長鄧雪堯表示，截至昨午1時約有10多人查詢，主要是內地家長。她稱，本身沒期望可透過教育展招收很多學生，以推廣學校教育理念為主。對於適齡學童人口持續下跌，她說3年前收到逾百份入學申請表，今學年跌至幾十人，料下年收生人數更少，學生「斷崖式」減少，經營變得吃力。鄧續指，各類人才計劃多少可補充生源，但始終未能完全補足。

中學設粵語英文訓練班

指內地生來港成趨勢

位於西環的仁濟醫院郭子樑幼稚園暨幼兒中心校長莫媛欣說，不少途經攤位的家長是「問路」為主，主要查詢中學資訊，且透過各人才計劃來港的家長主要以中小學校為目標，對其幼稚園招生幫助有限。至於葵涌的仁濟醫院裘錦秋幼稚園暨幼兒中心，校長黃海茵表示，幾年前未開學已收滿生，現時則開學後幾個月才漸漸收足，明言有一定收生壓力，但該區較多新移民，有助帶動生源。

寶血女子中學副校長曾梓維表示，今年教育展人流較往年多，首日已有約500人查詢中一至中四插班申請，家長主要查詢學校的辦學理念及對新來港學生的照顧。曾梓維稱該校過去有取錄來自各人才計劃家庭的學生，早已為新來港學生設朋輩輔導計劃、粵語特訓班及英文拔尖補底班等。他認為本港與內地聯繫緊密，內地生來港讀書已成趨勢。

「回流」個案：內地學習壓力大

近年在內地定居的港人Coco昨早拖着裝滿子女獎狀及成績表的行李箱到場，稱盼為分別12及15歲的子女物色中學。她說子女在內地成績排名高，故亦屬意本港排名較高的中學，但認為英文入學面試「好難」，而且插班生學位少，競爭相對大。

談到來港升學原因，她說內地學習壓力較大，子女早上6時起身上學、晚上9時才下課，又說早已計劃新冠疫情後安排子女回港升學。

港英語要求高 「首選普教中」

來自南京、隨丈夫經優才計劃來港的郝女士與兒子到場，了解插班小六的要求，昨為兒子填寫3間學校的入學申請表，其中一間獲即場面試。郝認為本港英語要求較內地稍高，對兒子有難度，又說因兒子僅聽懂少許廣東話、亦不會寫繁體字，故首選普教中、校園面積大的小學。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕人才計劃 優才計劃 學童人口下跌 大灣區香港學校教育展

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