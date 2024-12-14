辯方結案陳辭 陳虹秀案明年3月判

被告陳虹秀（案發45歲）否認一項暴動罪，被指2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶與其他身分不詳的人參與暴動，上周五被裁定表證成立後選擇不自辯。

稱遠離示威者不涉集結

向警叫喊僅籲克制

控方庭上表示採納書面陳辭內容。辯方由資深大律師潘熙作補充陳辭，綜合5名辯方品格證人的信件內容，稱陳曾當選傑出社工，過去努力貢獻業界，並多次遠赴海外參與地震海嘯救災工作，包括南亞海嘯及汶川地震。潘表示，陳的蹤迹遍及中國與東南亞，可見其「愛心無國界」，良好品格有助推論陳的犯罪傾向較低。

潘熙表示，控方認為陳身在現場及講話以作鼓勵，故構成暴動，惟控方證人均沒供稱陳有拖延警方行動或滋擾，更有證人同意陳位置遠離示威者約100米或相隔一個街口，可見陳在距離上不構成與他人「集結」。

潘又引述控方質疑陳暗地想幫示威者撐腰打氣，潘指不接受此推論，因為陳是向警方叫喊，而非向示威者叫喊，並重申陳從沒向示威者說「加油」或叫人衝，陳以社工的專業身分到場，希望讓警方克制、不要使用過分武力。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）