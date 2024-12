美官員曾表憂 黎：當時錯判京「知錯」 撰文提價值戰 「不知」觀點獲美卿納入講辭

「以為國安法影響會緩和」

2020年7月28日Mark Simon向黎智英發信息,提到「Mary是撰寫蓬佩奧在尼克遜總統圖書館演說講辭的人」,信息轉寄自時任美國政策規劃辦公室主任Peter Berkowitz,又指「他和國務卿(蓬佩奧)所表達的觀點,即你在《紐約時報》刊出關於一場『戰爭』的文章之觀點,正在紮根;但他們無提及你的名字,因不認為這樣做對你有好處」。信息續稱「他們很擔心你的安危」。

黎智英當時回覆「謝謝他們的支持,請告訴他們不要擔心,他們現在不會對我做什麼事」,「他們會從國際社會的強烈反應等,知道自己犯了大錯」。黎供稱無聽聞Peter Berkowitz是誰,並確認「Mary」是指Marry Kissel,他回覆時多次提及的「他們」指中國當局,《紐時》文章則是〈What the Hong Kong Protest Are Really About〉,其中提及「價值戰才是真正的戰爭,西方想要佔上風,就必須支持擁護美德的香港」。

辯方問黎智英是否知道蓬佩奧將黎在文章的觀點納入其講辭中?黎稱他從不知道,收到信息時無為意此點,亦無將文章連結發送給Kissel。黎稱不記信息下半部分是什麼,指無論說了什麼都是錯的,因他錯判形勢,一廂情願以為國安法影響會緩和。

文章提科技封殺聯盟 否認提倡

辯方展示同年8月7日黎智英向前《壹週刊》社長楊懷康傳送一篇稿件,提及蓬佩奧對中國發動「淨網行動」,封殺TikTok、阿里巴巴等網絡平台和雲端服務,「這個『科技封殺聯盟』對中國經濟是要害的一擊」。黎稱稿件由他撰寫,打算其後發布,發送給楊讓他幫忙校對,「科技封殺聯盟」是傳媒報道使用的字眼;他否認提倡科技封殺中國又或欲見此發生,只是就正發生的事加以分析。

(黎智英案)