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港聞二

美官員曾表憂 黎：當時錯判京「知錯」 撰文提價值戰 「不知」觀點獲美卿納入講辭

【明報專訊】辯方昨日展示黎智英與助手Mark Simon 2020年7月下旬的通訊紀錄，提到有美國國務院人員很擔心黎的安危，黎當時回覆「他們現在不會對我做什麼事」，中國會從國際社會的強烈反應知道自己犯錯。黎庭上承認當時錯判形勢，才妄下評論，辯方追問是什麼意思？黎稱「我以為中國因國際社會的反應而會謹慎，國安法的影響會緩和，但都是我一廂情願」。辯方稱控辯雙方均不爭議黎在約12日後被捕。

「以為國安法影響會緩和」

2020年7月28日Mark Simon向黎智英發信息，提到「Mary是撰寫蓬佩奧在尼克遜總統圖書館演說講辭的人」，信息轉寄自時任美國政策規劃辦公室主任Peter Berkowitz，又指「他和國務卿（蓬佩奧）所表達的觀點，即你在《紐約時報》刊出關於一場『戰爭』的文章之觀點，正在紮根；但他們無提及你的名字，因不認為這樣做對你有好處」。信息續稱「他們很擔心你的安危」。

黎智英當時回覆「謝謝他們的支持，請告訴他們不要擔心，他們現在不會對我做什麼事」，「他們會從國際社會的強烈反應等，知道自己犯了大錯」。黎供稱無聽聞Peter Berkowitz是誰，並確認「Mary」是指Marry Kissel，他回覆時多次提及的「他們」指中國當局，《紐時》文章則是〈What the Hong Kong Protest Are Really About〉，其中提及「價值戰才是真正的戰爭，西方想要佔上風，就必須支持擁護美德的香港」。

辯方問黎智英是否知道蓬佩奧將黎在文章的觀點納入其講辭中？黎稱他從不知道，收到信息時無為意此點，亦無將文章連結發送給Kissel。黎稱不記信息下半部分是什麼，指無論說了什麼都是錯的，因他錯判形勢，一廂情願以為國安法影響會緩和。

文章提科技封殺聯盟 否認提倡

辯方展示同年8月7日黎智英向前《壹週刊》社長楊懷康傳送一篇稿件，提及蓬佩奧對中國發動「淨網行動」，封殺TikTok、阿里巴巴等網絡平台和雲端服務，「這個『科技封殺聯盟』對中國經濟是要害的一擊」。黎稱稿件由他撰寫，打算其後發布，發送給楊讓他幫忙校對，「科技封殺聯盟」是傳媒報道使用的字眼；他否認提倡科技封殺中國又或欲見此發生，只是就正發生的事加以分析。

（黎智英案）

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