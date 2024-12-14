轉發籲制裁帖文 黎智英：會為徒弟負責 官關注節目嘉賓 黎稱多美國共和黨人「理念近」

辯方大律師關文渭昨就2020年7月下旬至8月上旬的事，包括黎智英跟助手Mark Simon的通訊、黎在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》的言論（見表），以及黎的Twitter帖文和專欄文章（見另稿）等發問。

據辯方展示資料，當年7月30日Mark Simon向黎發信息稱，將邀請Perry Link、Mike Gonzalez和Peter Mattis等擔任節目嘉賓，形容他們都是「一流」；黎回覆「可以，很好！」

嘉賓「多對中國一無所知」

黎智英早前供稱，漢學家Perry Link是其好友；他昨日補充，Mike Gonzalez亦是他的朋友，但忘記Peter Mattis是誰。就着邀請嘉賓準則，黎智英供稱，希望邀得能提供「cogent（具說服力）」意見和支持自由市場的人出席節目，討論國際事務等議題；至於嘉賓對華立場，黎稱「很多嘉賓都對中國一無所知」。

法官杜麗冰追問節目嘉賓國籍和政黨背景；黎回應，大部分嘉賓都是美國人及來自美國共和黨。杜官再問，黎是否較喜歡邀請共和黨籍美國人出席節目？黎回應稱跟該黨部分理念相近，共同支持自由市場理念。

庭上亦提到，同日「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）在Twitter發文談及公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋和鄭達鴻被取消當年立法會參選資格一事，稱英國是時候將時任特首林鄭月娥、香港和內地官員加入「馬格尼茨基法案制裁名單」。黎同日轉發該帖文。

「沒留意」轉發 指徒弟疏忽

黎供稱不懂在Twitter追蹤他人和轉發帖文，上述帖文由負責為他管理帳戶的李兆富協助轉發，而轉發一則帖文，某程度上意味同意當中內容。法官李素蘭關注，黎是否同意制裁林鄭和內地及香港官員？黎稱當時沒留意到李兆富替他轉發上述帖文。此時辯方追問，黎有否透過帖文呼籲制裁？黎否認。同時，黎強調要就李兆富的行為、包括對方的疏忽和錯誤負責，承認發布上述帖文是錯誤。

陳智思被美銀取消户口

黎私訊謂「真棒！特朗普」

另一方面，同年7月29日，黎向李兆富發送時任行政會議召集人陳智思被美國銀行取消戶口的《蘋果》報道，稱「肯定這只是冰山一角」，「針對自由壓迫者的制裁將蔓延至不同行列，真棒！特朗普總統」。黎庭上解釋，當時希望李在自己的Twitter發表上述內容，但對方處事「比較小心」，最終沒發表。辯方追問，若上述內容最終出現在黎的Twitter，會否鼓勵特朗普實施進一步制裁？黎反問「我怎能鼓勵特朗普總統」，同時承認當時為特朗普所做的事歡呼。審訊下周一（16日）續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）