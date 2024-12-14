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港聞

港聞二

駕車撼柱翻側被困 江若琳感謝熱心人營救

【明報專訊】尖沙嘴鬧市昨日發生驚險車禍。一輛SUV昨午駛至彌敦道時失控「自炒」，猛撼路中交通燈柱後翻側，37歲女司機自行爬出，由救護車送院治理。駕車的司機為女藝人江若琳，其丈夫事後在社交平台發布雙手合十Emoji，並指「我老婆無事呀，多謝大家關心」。

駕車的女藝人江若琳，原名江玲，其經理人回覆傳媒查詢表示，「多謝關心，佢無大礙」。江若琳事後在Instagram帖文報平安，指事件令大家擔心，「頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左院了」。江感謝救援人員，包括熱心市民，「第一時間衝出嚟合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事回家與家人團聚最重要」。

自行爬出 途人報警

一輛自訂車牌的SUV，昨午2時許，沿加連威老道右轉彌敦道往旺角方向時，車輛失控撞向路中石壆及燈柱，繼而向左翻側，司機一度被困車輛，多名途人見狀協助報警。司機其後自行爬出，由救護車送院治理。消防接報到場，利用工具撐在車底與車頂固定，涉事車輛車頭損毁，橫亘路中，並有偈油滲漏，交通燈柱被撞至傾斜，警方其後臨時封鎖部分行車線蒐證，亦在車輛四周拉起封鎖線，禁止走近，逾百市民停留在現場查看，並舉起手機拍照。涉事車輛其後由拖車移正拖走，意外起因有待警方調查。

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