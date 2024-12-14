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社區牙科擬開首長位統籌 議員稱財赤下觀感差

【明報專訊】政府財赤千億，房屋局向立法會爭取開設編外職位推簡樸房政策惹爭議，最終也獲通過，衛生署亦擬開設一個首長級常額職位，屬顧問醫生級，負責統籌社區牙科服務常額職位，連同增私人秘書職位，預計每年開支約470萬元，屆時衛生署會減少6名口腔頜面外科顧問醫生職位。衛生事務委員會昨開會討論，多名議員表示有保留，憂龐大財赤下仍「開位」觀感差，但因無人提出反對，政府會提交有關建議給人事編制小組委員會審議。

衛生署擬在牙科服務設立一個顧問醫生職位，負責執行及統籌所有社區牙科服務相關項目，包括明年推出的「青少年護齒共同治理先導計劃」及「社區牙科支援計劃。「A4聯盟」林素蔚對「開位」有保留，稱財赤下「局方係咪應該共渡時艱」，開設常額職位「觀感唔好」，建議由「統籌主任」負責有關工作，不一定由註冊牙醫擔任。選委界別陳沛良則表示，擬開設職位主要工作側重「方向性、策略性」，關注可否讓現時負責牙科規管及執法的牙科醫生一併負責。

衛署將減6顧問醫生職位

醫衛局常任秘書長陳松青昨多次重申，正安排衛生署醫院牙科服務與公院服務合併，改由醫管局管理，屆時衛生署會減少6名口腔頜面外科顧問醫生職位。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢則強調，有關職位要求需受過社區牙醫學專科訓練，須進行社區牙科服務規劃，及提出專業意見。

另外，九龍中議員楊永杰關注明年推出的「社區牙科支援計劃」不包括鑲假牙，質疑是否變相減少對長者資助，民建聯李慧琼則說，仍有長者需鑲假牙恢復進食能力，關注局方如何支援。陳松青強調，過去10年長者口腔健康改善，缺齒的比例下降，目前鑲牙服務需求減少，但會與合作的非政府組織商討，為必要的個案提供鑲牙服務，強調需經專業牙醫評估。

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