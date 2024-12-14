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港聞二

研合併港島東西聯網 盧寵茂：非殺院 服務反升

【明報專訊】醫衛局常秘陳松青日前透露正研究重整醫院聯網，方向之一是合併港島東、西聯網。醫衛局長盧寵茂昨在立法會衛生事務委員會表示，2041年估計港島人口120萬，為一個聯網的服務量，「檢討絕對有需要」，又強調合併不代表殺院，東區醫院服務不會受影響，反因行政效率提高、人手協調等而提升。至於會否擱置東院擴建計劃，盧稱需先檢討聯網調整再考慮。

稱需先檢討聯網調整

再考慮東院擴建計劃

衛生事務委員會昨討論公立醫院管理系統檢討，自由黨邵家輝表示，港島人口日趨老齡化，長者的醫療服務需求大，又關注當局會否擱置東區醫院擴建，指居民憂慮要跨區求醫。盧寵茂回應時強調，聯網改變不代表「殺院」，即使兩個聯網合併，亦不會改變東區醫院的服務，甚至可透過協調培訓工作及人手分配，提升服務質素，「瑪麗醫院嘅人手可以幫助東區醫院提升服務」。

盧續稱，當局會按人口改變、服務需求等因素不斷檢討及調整醫管局聯網，屬常規做法，指2041年時預計港島人口佔全港七分之一，剛好是一個聯網的服務量，因此有檢討需要，而合併兩聯網是其中一個方向，但強調目前仍在檢討階段，未有確實計劃。

議員關注婦屯院臨盆胎死

盧盼勿「下下先用媒體審判」

另外，「A4聯盟」林素蔚提及有傳媒報道，屯門醫院有41周大女嬰胎死腹中，關注當局有否及時作出澄清等。醫管局行政總裁高拔陞回應說，初步認為有按一般臨牀做法，提供的照顧合適，明白當嬰兒不幸離世，家屬會有很多疑問，醫管局會繼續跟進，又稱需透過化驗才找到事故原因。

盧寵茂說，醫管局可就事件檢討及向家屬解釋，希望市民若對醫護判斷有任何不滿，可透過如第三方專家分析等，判斷事件是否涉醫療失誤，不希望外界「下下就先用媒體做一個審判」。

至於公院系統檢討委員會早前提出31項建議，醫管局成立委員會落實，高拔陞昨稱，料大部分工作將於未來半年展開或完成，會適時向公眾交代及向立法會報告。

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