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港聞

港聞二

冒官員騙案按年增逾一成 首見被騙境外

【明報專訊】本港今年首10月錄874宗假冒官員騙案，較去年同期增93宗，升近12%。警方今年首次接獲本港受害人被騙到境外的騙案，事主為22歲雲南來港女碩士生，上月接獲自稱入境處及公安來電，指其兩個電話號碼及一個戶口涉洗黑錢，要求她到廣州交50萬元人民幣保證金。疑犯後以她身處險境為由要求她到泰國，再聯絡其父母勒索1000萬元贖金，其父母報警。警方在國際刑警、泰國警方及中國駐泰國領事館協助下，接報36小時內於曼谷一酒店尋獲事主。

通話8小時 赴穗交錢到泰「避險」

女事主昨稱，首次與疑犯通話持續8小時，令她無時間思考；對方在視像通話中穿公安制服，出示證件及通緝令。疑犯強調案件絕對機密，上月25日要求她坐高鐵去廣州分3次提款免招銀行懷疑，兩日後將現金交給疑犯，以獲優先處理案件。疑犯再稱犯罪集團已得知事主助查，並出示其住所照片，指犯罪集團計劃捉走她，要求她本月6日前往曼谷；疑犯再以她被綁架要求其父母付贖金。

冒官員騙案三成涉大學生

內地生佔七成

警方稱，在假冒官員騙案受害人中，三成涉大學生，其中約七成是內地來港生。今年7至9月每月平均24名大學生受騙，10月增至91名，介乎18至34歲，涵本科生至博士生。商罪科反詐騙協調中心警司李蔚詩相信因臨近開學季，部分學生離開中學，即將獨自入住宿舍及入讀大學，疑犯利用事主難即時與家人聯絡及商討案情伺機下手。

警方今年首10月錄36,405宗騙案，較去年多2482宗，升逾7%；同期損失逾70億元，跌5%。單一最大宗個案涉一名71歲女商人，她前年4月接獲假冒入境處電話，指她涉跨國洗黑錢案遭上海公安局通緝，會凍結其所有資產，要求她獨自入住酒店，填寫自白書及開設多個帳戶轉帳所有海外資金作清查。她前年4月至今年1月共將2.6億元轉至疑犯戶口。疑犯要求她刪除對話，稱3日內退款，其後失聯，事主今年初報案。

錄7192宗電騙 拘942人

至於首10月錄得的7192宗電騙及874宗假冒官員騙案，分別有942人及341人被捕。有事主稱曾被要求拍裸照或短片；警方稱，疑犯藉口包括檢查事主有否與其他犯案人相同紋身，或證明事主身上無監聽器或盜錄裝置。其後疑犯會以發布相關裸照或短片勒索事主本人或其家長。

相關字詞﹕警方 假冒官員騙案

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