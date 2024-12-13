星群的士推40電的 月中試行不設網約

【明報專訊】運輸署今年7月發出5個的士車隊牌照，各車隊須不遲於明年7月營運，獲發牌照的營辦商之一「星群的士」昨公布，車隊明年2月正式投入服務，屆時市民可透過星群的士App網約，車隊的士會設整筆定額收費，車資按地區、時段、交通狀况等計算，乘客須預先付款。星群將於本月中起試行不設網約的車隊的士服務，涉40輛全新電動的士；下月中增至60輛，市民可直接在街上招截，的士會按表付費。星群又稱，的士車隊已招募約50名司機本月中起提供服務，未來會繼續招募。
2月供網約 設定額收費
星群表示，車隊主要採用全新電動車款「MAXUS MIFA T」，該車型上周五（6日）已陸續抵港並通過海關檢查，可接載6名乘客及兩件大型行李，或4名乘客及6件大型行李，惟不能接載輪椅客。星群的士另提供可載輪椅的車型，乘客全程毋須離開輪椅。
全裝攝錄設備 供電子支付
運輸署明年第二季將向立法會提修例，規定所有的士均須安裝攝錄系統及至少兩種電子支付方式，的士車隊牌照條件本身亦有相關規定。星群稱，旗下電動的士車廂內均已安裝攝錄設備，配有安全設備和駕駛監察系統。
星群又表示，車隊的士將提供多個電子支付方式，包括Visa、Mastercard、銀聯、Apple Pay、PayMe、支付寶及微信等，目前待運輸署作最後批核，期望本月底可完成程序。