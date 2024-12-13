星群的士推40電的 月中試行不設網約

2月供網約 設定額收費

星群表示，車隊主要採用全新電動車款「MAXUS MIFA T」，該車型上周五（6日）已陸續抵港並通過海關檢查，可接載6名乘客及兩件大型行李，或4名乘客及6件大型行李，惟不能接載輪椅客。星群的士另提供可載輪椅的車型，乘客全程毋須離開輪椅。

全裝攝錄設備 供電子支付

運輸署明年第二季將向立法會提修例，規定所有的士均須安裝攝錄系統及至少兩種電子支付方式，的士車隊牌照條件本身亦有相關規定。星群稱，旗下電動的士車廂內均已安裝攝錄設備，配有安全設備和駕駛監察系統。

星群又表示，車隊的士將提供多個電子支付方式，包括Visa、Mastercard、銀聯、Apple Pay、PayMe、支付寶及微信等，目前待運輸署作最後批核，期望本月底可完成程序。