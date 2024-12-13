TADA網約車 運署將去信重申須領牌 首日實測：價低於Uber 難叫車

明報記者 孫澤芳

翻查資料，TADA招募司機未要求交出租汽車許可證。TADA回覆時未答許可證問題，強調公司了解良好監管環境有助行業及社會發展；而TADA在新加坡及泰國均獲發牌營運，期望可與各持份者交流規管及技術經驗。

根據《道路交通條例》（第374章），私家車領有有效出租汽車許可證才可出租或載客取酬，惟目前許可證僅1500個名額，過往曾有Uber司機申請被拒。政府7月提出檢視網約車服務，預計明年就規管網約車平台、平台旗下合規服務車輛類別和數目、牌證要求等制訂立法建議，運輸署正研究點對點交通服務供求。

同路線3平台 高德最平Uber快接單

規管政策未公布，TADA昨率先在港展開業務，標榜不向司機抽佣，只收最多3元服務費，整體車資亦較其他平台親民，已招募3000至4000名司機。記者昨實測分別用TADA、Uber及高德地圖叫車，以早上繁忙時間8時半從黃大仙到銅鑼灣為例，以僅設的士的高德地圖最便宜；同時提供的士及私家車的TADA及Uber，前者便宜約三至四成。惟TADA或新上線，車輛供應較少，記者等15分鐘仍無的士或私家車接單，Uber及高德地圖5分鐘內有車接單，Uber更快。

記者其後在非繁忙時段下午3時以同一路線叫車，TADA與Uber收費差距收窄至兩成，惟TADA仍無車接單，最終記者更改路線，由旺角到柴灣，成功在TADA平台叫的士。TADA向本報形容，首日平台運作情况令人鼓舞（encouraging）。

的士司機：收費透明易用

Uber司機稱或轉會

接載記者之的士司機施先生相信因市民及司機未認識TADA，訂單及供應較少，但TADA接單前會顯示路線，收費更透明及易理解，司機更易用。對於TADA抽成較少是否更具吸引力，他說Uber Taxi抽佣10%至15%，用TADA相信可提高收入，惟更重視可否「單接單」，相信業界「隨生意走」，續用兩平台。有Uber司機稱或「轉會」，認為TADA提供收入更吸引，憶述曾在Uber接300多元「大單」，但經抽佣後僅賺100多元，身邊不少Uber司機昨已在TADA開戶接客。

議員稱免一台獨大 促速規管

立法會議員張欣宇昨早10時許試用TADA叫車，發現即使金鐘到銅鑼灣的短途路線，TADA與Uber收費相距一成。他形容，TADA於現時本港網約私家車未合法化下來港開業屬進取，亦反映網約車有價有市；而以往本港僅Uber獨大，致可愈收愈貴，現出現競爭料有助降低整體價格，有利消費者，盼政府盡快推出規管框架合法化網約車，滿足市場需求同時保障的士業界權益。