TADA網約車 運署將去信重申須領牌 首日實測：價低於Uber 難叫車

【明報專訊】政府明年將就規管網約車平台及可提供網約服務車種和數目提立法建議，政策未出台下，Uber網約私家車服務在港被質疑或屬非法；新加坡網約車平台TADA昨起亦推出私家車及的士網約服務。運輸署昨回覆本報時形容，政府對網約個人化點對點交通服務（的士或出租汽車）持開放態度，惟相關平台須確保載客服務合法，署方將去信TADA，重申按現行法例私家車須持有效出租汽車許可證才可出租或載客取酬。有議員形容TADA甫來港便「踩線」提供網約私家車屬進取，但認為側面反映網約車在港有市場需求，有新平台可免一台獨大，實對消費者有利，冀政府盡快規管，令網約車合法經營。
明報記者 孫澤芳
翻查資料，TADA招募司機未要求交出租汽車許可證。TADA回覆時未答許可證問題，強調公司了解良好監管環境有助行業及社會發展；而TADA在新加坡及泰國均獲發牌營運，期望可與各持份者交流規管及技術經驗。
根據《道路交通條例》（第374章），私家車領有有效出租汽車許可證才可出租或載客取酬，惟目前許可證僅1500個名額，過往曾有Uber司機申請被拒。政府7月提出檢視網約車服務，預計明年就規管網約車平台、平台旗下合規服務車輛類別和數目、牌證要求等制訂立法建議，運輸署正研究點對點交通服務供求。
同路線3平台 高德最平Uber快接單
規管政策未公布，TADA昨率先在港展開業務，標榜不向司機抽佣，只收最多3元服務費，整體車資亦較其他平台親民，已招募3000至4000名司機。記者昨實測分別用TADA、Uber及高德地圖叫車，以早上繁忙時間8時半從黃大仙到銅鑼灣為例，以僅設的士的高德地圖最便宜；同時提供的士及私家車的TADA及Uber，前者便宜約三至四成。惟TADA或新上線，車輛供應較少，記者等15分鐘仍無的士或私家車接單，Uber及高德地圖5分鐘內有車接單，Uber更快。
記者其後在非繁忙時段下午3時以同一路線叫車，TADA與Uber收費差距收窄至兩成，惟TADA仍無車接單，最終記者更改路線，由旺角到柴灣，成功在TADA平台叫的士。TADA向本報形容，首日平台運作情况令人鼓舞（encouraging）。
的士司機：收費透明易用
Uber司機稱或轉會
接載記者之的士司機施先生相信因市民及司機未認識TADA，訂單及供應較少，但TADA接單前會顯示路線，收費更透明及易理解，司機更易用。對於TADA抽成較少是否更具吸引力，他說Uber Taxi抽佣10%至15%，用TADA相信可提高收入，惟更重視可否「單接單」，相信業界「隨生意走」，續用兩平台。有Uber司機稱或「轉會」，認為TADA提供收入更吸引，憶述曾在Uber接300多元「大單」，但經抽佣後僅賺100多元，身邊不少Uber司機昨已在TADA開戶接客。
議員稱免一台獨大 促速規管
立法會議員張欣宇昨早10時許試用TADA叫車，發現即使金鐘到銅鑼灣的短途路線，TADA與Uber收費相距一成。他形容，TADA於現時本港網約私家車未合法化下來港開業屬進取，亦反映網約車有價有市；而以往本港僅Uber獨大，致可愈收愈貴，現出現競爭料有助降低整體價格，有利消費者，盼政府盡快推出規管框架合法化網約車，滿足市場需求同時保障的士業界權益。