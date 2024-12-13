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貿發局料明年出口增4% 首季佳下半年放緩

【明報專訊】貿發局料明年香港出口預測增長4%。貿發局研究總監范婉兒昨在記者會稱，相關預測仍有不明朗因素，當選美國總統的特朗普曾公開表示會對中國內地、墨西哥及加拿大等地加徵關稅，最終政策對環球貿易影響可大可小。范稱，見到很多出口商或進口商為避免不利政策出台已預先付運，料來年首季出口表現理想，但下半年則放緩。

范婉兒稱，一兩周前與美國企業及智庫會面，她認為目前市場雖有不明朗因素、出口數字下行風險大，但並非無增長機遇。她引述對方表示，美國政府現時較在意限制敏感科技產品出口，在現屆政府取態下「敏感科技」定義相對廣闊；至於特朗普日後上場，她稱美企代表預料華府會對「敏感科技」定義更精準，意味受影響產品收窄，貿易將受較小影響。

稱電子產品帶動 東盟墨西哥補缺

香港總商會昨亦公布經濟預測，料明年商品出口增長2%，較貿發局估算的4%低。范表示，香港出口業受電子產品帶動，從很多領先指標可見出口業動力仍持續，故維持對本港出口較樂觀的推算。

中美關係緊張下，貿發局展示2017與2023年數字比較，其間美國由中國內地進口商品減15%、香港減43%。范婉兒以內地佔環球出口份額數字分析，其間內地全球佔比由12.7%升至14.1%，反映內地雖與一些國家貿易往來減少，但有從其他市場補回份額。她又說，香港出口東盟及墨西哥比率增，亦反映新貿易伙伴有助抵消本港整體出口的疲弱表現。

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