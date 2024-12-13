財赤「不需擔心」 總商會撐續發債

陳瑞娟認為，社會要明白財赤是由早前新冠疫情、「社會動盪事件」等累積而成。她說，政府早年在香港有財政盈餘時，有撥款設未來基金長線投資，在高息環境下回報倍增，對公共財政收益有一定支持。

為持續發展產生赤字「有需要接受」

面對財赤，陳瑞娟稱「當然要處理」。她說，《基本法》第107條提到，財政預算要與本地生產總值（GDP）增長率相適應，她認為要從政府的經常開支審視。資本投資方面，陳認為為本港經濟持續發展而產生的赤字，社會「有需要接受」。

政府近年發債，陳瑞娟說，若為本港經濟持續發展投資，總商會支持政府發債融資。她說，港府現時債務佔GDP約6%，與其他發達經濟體相比，部分達80%、日本甚至佔GDP的200%，香港仍有空間運用這融資工具。

有意見提出透過公務員減薪紓緩財赤，陳瑞娟認為「減薪絕對會影響到公務員的士氣」，應從薪酬加幅着墨，舉例公務員早前獲通過劃一加薪3%，在消費者物價指數（CPI）按年則增約2%下，可參考做調整。