財赤「不需擔心」 總商會撐續發債

【明報專訊】財政司長陳茂波月初公布，今年度（2024/25）預料財政赤字達1000億元，較年初預算案預測的481億元倍增，料為香港帶來連續第三年千億元赤字。香港總商會主席陳瑞娟昨認為，社會對1000億元財赤「不需要太擔心」，而政府發債比例只佔GDP約6%，遠低於其他發達經濟體債務水平，認為在為投資本港經濟發展前提下，港府仍有空間藉發債融資。
陳瑞娟認為，社會要明白財赤是由早前新冠疫情、「社會動盪事件」等累積而成。她說，政府早年在香港有財政盈餘時，有撥款設未來基金長線投資，在高息環境下回報倍增，對公共財政收益有一定支持。
為持續發展產生赤字「有需要接受」
面對財赤，陳瑞娟稱「當然要處理」。她說，《基本法》第107條提到，財政預算要與本地生產總值（GDP）增長率相適應，她認為要從政府的經常開支審視。資本投資方面，陳認為為本港經濟持續發展而產生的赤字，社會「有需要接受」。
政府近年發債，陳瑞娟說，若為本港經濟持續發展投資，總商會支持政府發債融資。她說，港府現時債務佔GDP約6%，與其他發達經濟體相比，部分達80%、日本甚至佔GDP的200%，香港仍有空間運用這融資工具。
有意見提出透過公務員減薪紓緩財赤，陳瑞娟認為「減薪絕對會影響到公務員的士氣」，應從薪酬加幅着墨，舉例公務員早前獲通過劃一加薪3%，在消費者物價指數（CPI）按年則增約2%下，可參考做調整。