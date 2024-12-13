總商會調查：44%企業看淡來年經濟 差過疫情首年

擬增在港投資大企業減半

總商會於上月12至26日調查，收到219份回覆，填寫問卷者為企業負責人或高層領導，來自專業及商業服務、進出口及批發、金融服務業，包括中小及大企業。調查顯示，全球經濟放緩、營運成本高及地緣政治局勢緊張，是受訪企業認為最影響營環境的主要因素。在過去3年備受關注的人才流失，不再排名首3位，楊偉添相信是特區政府的高才通等計劃發揮作用。

就未來12個月的資本投資計劃，稱會增加在港投資的企業，整體由去年18%減至今年14.2%；大型企業更由去年31.7%減半至今年15.8%。楊偉添稱，企業投資意欲趨審慎，是因去年疫情復蘇後企業已投資，效果未必「立竿見影」，加上環球經濟前景不太明朗，企業需觀望。

總商會主席陳瑞娟則稱，調查在美國大選公布後一周進行，反映企業擔心特朗普當選美國總統後的關稅政策，或造成負面影響，對展望有所保留。

投資北都看公司策略 非「碎片式」

對於如何評估企業響應政府投資北都意欲，楊偉添稱北都對推動香港新經濟發展很重要；就具體投資，楊說「當然在商言商」，發展商要看回報、各公司自身發展安排，如何有「持續性」而非「碎片式，淨係為了投而投」，並對整個公司本身發展策略起作用。

招聘方面，調查顯示企業招聘意欲減，26%稱未來12個月會增聘人手，較去年少4.5個百分點；擬削減人手則由去年11%增至今年17.4%。而稱會增加底薪的企業由去年50.5%減至今年39.7%，會凍結底薪則由去年25.5%增至今年35.2%。

總商會亦公布今年經濟預測，料全年實質經濟增長2.4%，較政府預測的2.5%略低。總商會經濟師馮凱盈解釋，計算預測時看重私人消費開支，相關開支佔本地生產總值三分之二到七成，接下來聖誕市道能否產生提振作用成關注。

料明年增長2.3% 拓出口市場抵美風險

就2025年經濟預測，總商會料增長2.3%。馮凱盈稱，展望來年香港經濟仍面對外部風險，包括一些傳統市場增長較乏力；而特朗普當選美國總統後，對會否開徵關稅、會否有貿易戰2.0，減息步伐會否因此減慢等，亦是影響因素。馮表示，在上輪貿易戰後出口商應有準備，拓展多元化出口市場，料可抵消風險；而調查亦顯示，企業對投資東盟及中東市場興趣上升。