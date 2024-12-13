保華3在建項目遭房協撤換 業界關注對分判影響 憂波及其他承建商工程

保華捲拖費拖薪糾紛 子公司遭申清盤

今年6月本報報道保華建業部分地盤有工人追討欠薪，引起政府高層關注，當時發展局、房委會及房協回覆本報查詢稱，保華建業旗下公司承建逾20項工務及公營房屋工程。本報昨晚向發展局及房委會查詢保華承建工程最新情况，正待回覆。記者昨晚亦曾以電郵方式向保華建業集團查詢一些問題，包括為何與房協達成更換總承建商協議、相關決定對公司財政影響等，至昨晚截稿前未獲回覆。

房協：正聘新承建商 盡快交接

房協發言人表示，房協和保華建業11月底同意3個項目更換總承建商，有關更換總承建商合約及法規安排正進行，當安排完成後，保華會將餘下未完成的工程部分，盡快跟接手的承建商交接。據悉，待相關安排程序完成後，新承建商會立即接手餘下工程，以減少對工程的影響。

另外，房協亦重申一直按工程合約和既定程序支付工程費用予保華。就早前某些工地出現工人欠薪問題，房協亦表明已要求保華妥善處理。

將軍澳洪水橋項目早前稱延遲

本報今年9月亦曾報道，保華建業承建兩個資助出售樓盤房委會將軍澳居屋「昭明苑」及房協「朗然」的預計關鍵日期均推遲，昭明苑由今年11月底延至明年1月6日，房委會解釋受惡劣天氣影響，令項目建築期延遲。至於「朗然」由2025年12月31日延至2026年9月30日，房協當時回覆本報則稱是以項目最新進度為由推遲預計關鍵日期，但無交代該屋苑具體揀樓日期。房協主席凌嘉勤上月底曾提及，預料明年可確定「朗然」揀樓日子。

此外，洪水橋專用安置屋邨第2期今年4月9日發生四級大火，火警後地盤至今未解封。項目原預計2026/27年建成，房協早前曾稱會全力追回工程進度。

香港建造商會會長林健榮不揣測房協與保華建業為何同意更換總承建商，但關注倘保華建業財政狀况因被撤換而受影響，恐怕會波及分判商之餘，亦令與該等分判商合作的其他承建商也受影響。

議員籲評估工人影響 免保華結業

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣估計，保華建業最近無法如期完成房協「朗然」建築工程，房協或擔心其他項目也受影響，為免項目繼續延誤，倒不如決絕「斬纜」。被問到其他政府部門會否仿效房協更換有關承建商，他相信其他部門將檢視現有由保華承建工程項目的進度，尤其房委會，因涉及公營房屋建造，倘有公營房屋項目工程延誤，會影響整體公營房屋供應。但他提醒，當局考慮更換承建商時，應要跨部門評估對分判商及工人的影響，同時亦要顧及對保華建業的財務影響，以免再有大型建築商被迫結業。

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