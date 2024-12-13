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港聞

港聞二

稱「自由」指免被中國侵蝕自由 官問是否盼港獨 黎否認

【明報專訊】庭上提到，2020年7月黎智英在一篇Twitter（現稱X）帖文談及「年輕人是我們自由運動的支柱」。黎解釋，所指的自由即「免於獨裁」和「免被中國侵蝕自由」，亦同意希望從內地獲得自由，法官杜麗冰關注黎是否希望香港獨立？黎否認。另辯方展示一篇《蘋果日報》報道，稱報道上方的橫幅印有「兩制蓋棺」字句和「光時」旗幟等，黎稱沒參與橫幅設計過程，又說橫幅僅「描繪《國安法》的影響」。

報道橫幅印「兩制蓋棺」「光時」 指沒參與設計

據辯方展示的資料，2020年7月23日，黎智英在Twitter分享英文版《蘋果》就英國推出BNO簽證的報道，稱「這是緊迫和必要的，我們的年輕人是我們爭取自由運動的支柱，他們處於最危險的境地」。黎供稱，所指的「爭取自由運動」即年輕示威者和年輕人參與的運動，又稱因應《港區國安法》實施，年輕人獲庇護、在避風港生活屬好事。

杜官關注，黎所指的自由是免於什麼的自由？黎回應：「免被中國侵蝕我們的自由……免於獨裁。」杜官遂問，自由即「freedom from Mainland China（從中國內地得到自由）？」黎同意。此時杜官追問，「那麼你是希望香港獨立嗎？」黎重申不想香港獨立，強調只想香港在法治下擁有自由，並希望反抗中國侵蝕本港自由。

此外，辯方展示上述《蘋果》報道的中文版〈英設BNO簽證 供港人家屬鋪路入籍〉，上方有一條橫幅，印有「光時」旗幟、國家主席習近平的上半張臉，並寫上「兩制蓋棺」字句。辯方關注，該橫幅是否以貶損方式描繪習近平？黎回應，該橫幅僅「描繪《國安法》的影響」，當時亦無留意橫幅印上習的頭像。至於橫幅上的「光時」旗幟，黎稱當時無為意「光時」具港獨意味，但相信在新聞用到「光時」相關圖片不犯法。

專欄非籲圍堵中國 形容中共無誠信屬事實

另一方面，同年7月26日黎於《蘋果》的專欄文章稱，國安法實施後美國等西方列強將陸續推出制裁和懲罰措施，又說「中共何時遵守過合約承諾」。黎否認透過文章呼籲國際圍堵中國及煽惑他人憎恨中共，同時稱中共無誠信是事實。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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