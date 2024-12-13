轉述蓬佩奧演說 黎否認間接倡反華 非欲見中美冷戰 只認為已成形

辯方昨展示2020年7月21日黎智英於Twitter稱中國軍隊腐敗，「中國是隻不敢跟美國戰鬥的紙老虎」，不同意有學者指中美可能爆發武裝衝突。黎供稱不希望中美爆發「熱戰」（hot war）。24日美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）向黎智英、其助手Mark Simon、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）和美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）轉發一封電郵，標題為「國務卿蓬佩奧於尼克松總統圖書館發表演說」，並附上蓬佩奧講辭，黎隨後回覆「謝謝」。

收惠頓電郵 因對方會保持客戶聯繫

黎庭上稱，除2019年7月和10月曾透過惠頓與美國議員見面，對方無再為自己做任何事，認為他會收到惠頓電郵是因惠頓作為說客會與舊客戶保持聯繫。辯方問黎有否閱讀電郵內容？黎供稱他忘記，不同媒體亦有報道蓬佩奧的演說，他有機會從報道得知演說內容。辯方再問不論以任何形式，黎是否涉製作講辭，例如透過蓬佩奧的助手Mary Kissel？黎否認並笑稱「我如何參與其中？」

庭上播放部分演說內容，蓬佩奧說「如果我們屈服，我們的孩子將受中共擺佈，如果自由世界不改變中共，中共便會改變我們」、「自由世界必須戰勝這種新暴政」等。同日演說過後，黎向李兆富發信息提及前述演說內容，又稱「This is Cold War curtain raising」（這是冷戰的序幕）。黎否認他欲見中美冷戰，反問「這合理嗎？」只認為冷戰成形。

讚賞蓬佩奧演說只限於兩部分

辯方展示黎智英3個相關Twitter帖文，其中之一形容「Bravo! Well said」（真棒！說得好），並標註蓬佩奧，黎同意他當時稱讚對方的演說。他理解蓬佩奧對中國採取敵對行為，否認發帖載述演說內容是間接提倡敵對，強調只認為「自由世界改變中共」和「暴政」的部分說得好，故抽取作帖文素材。

黎同日另向《壹週刊》前社長楊懷康發信息稱演說非常有力，似乎掀起中美冷戰序幕，又說「Mary Kissel應與此有關，為我們的朋友感到驕傲」，楊回覆「我們香港很幸運有她這位忠實朋友，你幫助建立了一段友誼，無人能及」。黎稱他只是推測Kissel與演說有關，因她是蓬佩奧得力助手。

前社長稱蓬助手「朋友」 黎：她入政府後斷通訊

黎智英前日供稱他從沒跟Kissel聯絡，法官杜麗冰關注楊懷康說黎建立無人能及的友誼是什麼意思？黎稱與Kissel曾是朋友，Kissel曾在港工作，二人相識逾10年，會透過電郵聯繫，後來她移居美國並成為蓬佩奧助手。法官李素蘭問黎何時得知？黎稱他只知道2019年7月前往美國與蓬佩奧見面時，Kissel已是蓬佩奧助理，而她進入政府後，二人便停止通訊。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）