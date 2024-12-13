飛機工程收生大跌 盼三跑刺激港人興趣

機場資訊日招2000職 VR體驗航膳服務

航空業人手疫下流失，目前職位空缺仍約有1萬個。香港飛機工程今次提供約200個職位。金志軒稱，社會對航空業未必有深入認識，普遍只熟悉空中服務員及地勤，或不清楚飛機維修工程等後勤職位。

他說，社會或一定程度認為女性不適合成為飛機維修工程人員，但「飛機工程唔一定係擔擔抬抬」，當中亦涵蓋電力維修、機艙部件維修等室內工作，故公司近年着手與學校合作，讓學生到機庫體驗維修工作，冀透過宣傳讓社會了解航空業的多元。HAECO目前前線員工女性比例約15%。

國泰附屬服務HAS業務涵蓋貨運、餐飲、地勤及洗衣，今次開放約300個職位，並提供虛擬實境（VR）體驗，讓求職者扮演「航膳服務主任」了解工作內容。國泰附屬服務人才招聘及發展主管李榮傑說，疫後公司需恢復人手，除積極參與不同職業博覽，亦推不同計劃招攬人才，如青年就業計劃，讓應屆文憑試考生可應試前見工，獲取錄者畢業後可立即加入公司。他透露公司現有逾5000員工，已接近疫前水平。

剩2000外勞名額 與政府研增否

李透露，公司有參與外勞輸入計劃，以建立共融文化及增加人手，惟外勞因語言、工作手勢等有差異，需時與本地員工融合，但情况理想，未有產生問題，並強調招聘仍以本地人為主。機管局助理總經理（公共事務及社區關係）蕭錦行補充，機場約6000個外勞名額現剩約三分之一，未來視乎人手與政府商討需否增加。

中航明捷業務包括地勤、貨運服務及運行控制服務等，亦有開辦培訓學院，提供逾30個航空相關課程，今次會開放約100個職位供申請。其人力資源總監鄧慧賢認為，青年關注自身職涯規劃，公司或可透過不同獎項讓他們從工作找到成功感，願於行內繼續發展，防人才流失。