身分證今可全自助申換 暫限將軍澳入境處總部 可兼辦護照

新服務適用於本已有身分證市民的申請，包括滿18歲需換證者、18歲或以上因核實永久居民資格而需換證者、18歲或以上持舊款智能身分證而需換證者。合資格市民在服務站可一站式打指模、影相及簽署申請表等。

處理量料增2.5倍 應對人才輸入

入境處稱，截至上月底已有91%港人更換新的智能身分證，料仍有8萬人未換證；今次推出新服務是因應政府推出多項計劃「搶人才」，短時間大量外來人才需要申領身分證，服務需求增加，希望透過科技處理部分非「首次登記（first registration）」的申請，以便更好地分配人手資源。

3類換證者可用 明年起運作至晚十

助理首席入境事務主任（人事登記）周佩玉稱，自助登記身分證手續約需15分鐘，與傳統方法相若，但可省去面見登記主任步驟，而系統會核對申請人指紋與相片，合資格者本身有人事登記紀錄，會做好把關。

周續稱，會安排職員協助長者等人士使用自助站，又提醒使用自助站於拍照時頭髮不可遮擋五官等，且最多只能拍攝3次，若仍不合格則需登記主任協助。

合資格市民亦可選擇使用「申請個人證件服務站」一站式辦理身分證和特區護照申請，毋須重複認證身分、影相、填寫和核對個人資料，亦可以自助形式同時領取身分證和護照。入境處稱，每周可處理1650宗護照申請，較原本增加約25%。

明年1月2日起，申請證件服務站延長服務時間，屆時市民可於周一至周五下午4時半至晚上10時、周六上午11時至晚上10時到部分服務站申請（見表），領取證件時間亦有調整。另外，入境處今日起簽發新智能身分證所需時間，會由原先7個工作天縮短至5個工作天。