許金山嘆案發後被視怪獸 倘早斷外遇或不出事

被告許金山第三日作供，稱覺得妻子黃秀芬容易相處，因此結為夫婦，後來妻子揭發自己和李泳怡（Shara）婚外情導致關係破裂。許起初以為掙錢養家和送禮物能滿足妻子，但夫婦性生活不順，形容自己是會犯錯的凡人，脆弱時需要陪伴和親密生活。

許金山稱，曾以為妻子已接受自己出軌，遺憾妻子被朋友閒言閒語影響，承受沉重壓力，影響精神狀况。許重提妻子年幼遭侵犯，從不享受性生活，亦有創傷後壓力症症狀；假設回到過去，他會帶妻子治療，修補夫婦關係，而不是將注意力放在Shara身上。

無意離婚不重錢 疑妻女因婚姻學業自殺

許金山承認對妻子不忠，出軌一事「不怪責任何人，除了我自己」，對Shara遭外界滋擾和批評遺憾。許強調無意和妻子離婚，感謝妻子一路以來信任和付出，協助自己照顧4名子女。許提到，曾建議妻子「找另一個男人」，因自己出軌在先，不會妒忌和生氣。

針對妻子和次女許儷玲（Lily）去世，許金山供稱不知發生何事，思疑妻女可能自殺，又稱自殺是刻意自殘。許估計自己對Lily的學業施加壓力，忽視其心理狀况，至於妻子的婚姻不美滿，也是潛在原因。許反駁為錢財犯案的指控，稱自己不着重金錢，在家陪伴子女已感幸福；就算妻子購買昂貴廚具和焗爐，自己也無意見，只想妻子快樂。

研純氧治一氧化碳中毒 未向倫理委會申請

許強調自己行醫多年，一心貢獻社會，其妻樂於助人，子女則任職獸醫和牙醫，「遺傳了我和妻子的良好基因」。不過案發後，許的形象由好好醫生變成「怪獸」，許稱感覺不幸。另外，許稱當時以一氧化碳作研究，探討以純氧治療一氧化碳中毒病人，研究成果或刊登於世界級學術期刊。許稱實驗過程複雜，需時最少一年，故沒向大學倫理委員會申請。

【案件編號：HCCC 389/23】