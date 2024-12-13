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港聞

港聞二

墮斃童患過度活躍 父疑遭3師斥將函教局

【明報專訊】12歲男生前日在元朗佛教陳榮根紀念學校墮樓亡。其父透露兒子有過度活躍症（ADHD），事發前被3名教師訓斥，懷疑因此不開心，會去信聯絡教育局、辦學團體及相關機構調查跟進，要求還兒子公道。校方稱對事件十分難過及痛心，已即時尋求教育局支援及意見。教育局回覆稱，一直與學校保持緊密聯繫，就個別家長的查詢，局方會按既定程序嚴肅處理。

男生父母昨早到富山公眾殮房認屍，向在場記者透露懷疑兒子在校內遭教師針對不開心。父親稱兒子有過度活躍症，在校一向較「百厭」，事發前疑因行為問題被教師召見訓示，暫未清楚訓示內容，只知當時有3名教師在場，包括主任、訓導主任及副校長，「訓示完佢（兒子）唔開心，情緒唔係幾好」，「點樣去畀啲咩無形壓力佢（兒子），我真係唔知」。

教局稱嚴肅處理 校方設危機小組

校方回覆稱，事發後已即時啓動危機處理小組跟進，教育心理學家、輔導人員及社工已為受影響師生提供適切支援，包括舉行特別班主任課、為有需要學生安排小組或個別輔導。

社工籲教師設通報機制 免輪流責罵

基督教香港信義會社會服務部服務總監、社工黃智盈指出，ADHD學童情緒起伏較大，教師應多加留意，如學童已激動，盡量避免講中其「死穴」或特別字眼刺激到他。黃智盈建議，教師之間要有通報機制交代需特殊照顧學生的情况，避免學童短時間內輪流被不同教師責罵，掉進不開心的循環。黃亦建議教師亦要維護學童自尊，盡量單對單、在非公開地方指出學童要改善的地方，讓學童有私人空間。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

■年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 （提供英語及粵語專業輔導服務）

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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