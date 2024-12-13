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港聞二

兩機師撞車燒死 乘客家屬獲賠912萬元

【明報專訊】兩名國泰機師於2015年駕乘保時捷跑車，其間撞上橋墩起火，兩人在車內雙雙燒死。乘客家屬入稟傷亡訴訟，向司機家屬等追討賠償。高等法院日前頒下判辭，裁定司機家屬須向乘客家屬賠償逾912萬元，當中包括事主任職機師的收入損失。

跑車乘客為國泰初級副機長譚兆璋（終年28歲），跑車司機為國泰二副機長黃奕。案件原告為譚兆璋的母親兼遺產管理人譚李錦華（音譯）；首被告為黃奕的遺產管理人黃佩恆，次被告為汽車保險公司「利寶國際保險有限公司」。

根據判辭，原告以譚兆璋的機師月薪、家庭支出和喪禮開支等為基礎，要求被告賠償逾2000萬元。原告方傳召3名時任機師作供，他們稱對譚的工作能力有信心，譚很大機會升職。次被告則反駁說法，認為新冠疫情下航班大減，國泰削減員工薪金，譚的月薪可能下調。

官：考慮機師月薪 去世損409萬

法官梁俊文認為原告證人作供可信，證供顯示國泰機師只要累積足夠飛行時數，就會升至較高職級，某程度上是「自動晉升」。法官估計，譚可能於2016至2019年升任副機長，2020至2023年升為資深副機長，2023年中擔任機長；考慮各級機師的月薪，譚去世的財產損失逾409萬元。法官一併考慮譚兆璋家人失去生活依靠、家人承受痛楚、事件引致的經濟損失及喪禮開支等，下令被告向原告賠償9,123,705元。

【案件編號：HCPI 117/17】

相關字詞﹕高等法院 人身傷害賠償 國泰機師 奪命交通意外

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