兩機師撞車燒死 乘客家屬獲賠912萬元

跑車乘客為國泰初級副機長譚兆璋（終年28歲），跑車司機為國泰二副機長黃奕。案件原告為譚兆璋的母親兼遺產管理人譚李錦華（音譯）；首被告為黃奕的遺產管理人黃佩恆，次被告為汽車保險公司「利寶國際保險有限公司」。

根據判辭，原告以譚兆璋的機師月薪、家庭支出和喪禮開支等為基礎，要求被告賠償逾2000萬元。原告方傳召3名時任機師作供，他們稱對譚的工作能力有信心，譚很大機會升職。次被告則反駁說法，認為新冠疫情下航班大減，國泰削減員工薪金，譚的月薪可能下調。

官：考慮機師月薪 去世損409萬

法官梁俊文認為原告證人作供可信，證供顯示國泰機師只要累積足夠飛行時數，就會升至較高職級，某程度上是「自動晉升」。法官估計，譚可能於2016至2019年升任副機長，2020至2023年升為資深副機長，2023年中擔任機長；考慮各級機師的月薪，譚去世的財產損失逾409萬元。法官一併考慮譚兆璋家人失去生活依靠、家人承受痛楚、事件引致的經濟損失及喪禮開支等，下令被告向原告賠償9,123,705元。

【案件編號：HCPI 117/17】