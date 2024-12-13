反恐第二案 警否認叉頸打腹威脅被告

被指曾稱「主要目標係五飛」

庭上完成播放警員陳國威與李嘉濱共10次錄影會面，當中陳讓李觀看行車紀錄儀在3月7日至8日拍攝的片段。李向陳承認當時與透過Telegram認識兩個月、名叫King的男子見面，登上其私家車到將軍澳遊車河，談及有人擬於3月8日在將軍澳放炸彈。陳提問下，李表示King「隨口噏」說在炸彈加鐵釘，李確認自己回應稱40米內的人都會受傷。

指大家「放飛機」 計劃終取消

陳問及，李嘉濱在車上提到不想搬「30kg」所指何物。李稱那可能是藏有硝酸鉀等煙彈原材料的墓碑，李有可能負責搬運煙彈，King對行動知情，惟無角色，他亦可能覺得李只是「吹水」。陳又問，King認為「最緊要做完件事」指什麼；李稱可能是裝修工程，他和King均從事工程，對方借出電動螺絲批給他。李強調，由於與同伙無準備文宣，連最基本的「鬼車」也沒安排，「大家都放飛機」，最終計劃取消。

代表李嘉濱的大律師盤問下，陳否認行動訓示提到李和另一目標女子潘栩彤是情侶。辯方稱，陳於3月7日到場處理被捕的李，稱「你都幾夠薑喎，想炸我啲伙記？」陳向李用力揑頸和拳打腹部，稱「你叫山雞呀嘛，明愛個炸彈係咪你放㗎？」、「你可能唔知道你條女都畀我哋拉，想佢無事就自己識做」，又說「明愛單嘢係五飛指使你做」，要求李合作指控「五飛」並解鎖手機，否則告李襲警和搶槍。陳一一否認。

【案件編號：HCCC186/22】