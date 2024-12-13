明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐第二案 警否認叉頸打腹威脅被告

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨日在高等法院第15天審訊。次被告李嘉濱在錄影會面稱，為針對「黑警」，原定於墮斃科大生周梓樂的悼念活動放置煙彈，但「無任何嘢按預計計劃去做」，結果不了了之。辯方盤問時稱，警員陳國威於李被捕時，在後巷用手「叉住佢（李）條頸」推向牆，稱「我哋主要目標係五飛，我畀機會你隊佢」，陳一一否認。

被指曾稱「主要目標係五飛」

庭上完成播放警員陳國威與李嘉濱共10次錄影會面，當中陳讓李觀看行車紀錄儀在3月7日至8日拍攝的片段。李向陳承認當時與透過Telegram認識兩個月、名叫King的男子見面，登上其私家車到將軍澳遊車河，談及有人擬於3月8日在將軍澳放炸彈。陳提問下，李表示King「隨口噏」說在炸彈加鐵釘，李確認自己回應稱40米內的人都會受傷。

指大家「放飛機」 計劃終取消

陳問及，李嘉濱在車上提到不想搬「30kg」所指何物。李稱那可能是藏有硝酸鉀等煙彈原材料的墓碑，李有可能負責搬運煙彈，King對行動知情，惟無角色，他亦可能覺得李只是「吹水」。陳又問，King認為「最緊要做完件事」指什麼；李稱可能是裝修工程，他和King均從事工程，對方借出電動螺絲批給他。李強調，由於與同伙無準備文宣，連最基本的「鬼車」也沒安排，「大家都放飛機」，最終計劃取消。

代表李嘉濱的大律師盤問下，陳否認行動訓示提到李和另一目標女子潘栩彤是情侶。辯方稱，陳於3月7日到場處理被捕的李，稱「你都幾夠薑喎，想炸我啲伙記？」陳向李用力揑頸和拳打腹部，稱「你叫山雞呀嘛，明愛個炸彈係咪你放㗎？」、「你可能唔知道你條女都畀我哋拉，想佢無事就自己識做」，又說「明愛單嘢係五飛指使你做」，要求李合作指控「五飛」並解鎖手機，否則告李襲警和搶槍。陳一一否認。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕將軍澳 明愛醫院 羅湖口岸 妨礙司法公正 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

上 / 下一篇新聞

保華3在建項目遭房協撤換 業界關注對分判影響 憂波及其他承建商工程
保華3在建項目遭房協撤換 業界關注對分判影響 憂波及其他承建商工程
總商會調查：44%企業看淡來年經濟 差過疫情首年
總商會調查：44%企業看淡來年經濟 差過疫情首年
財赤「不需擔心」 總商會撐續發債
財赤「不需擔心」 總商會撐續發債
貿發局料明年出口增4% 首季佳下半年放緩
貿發局料明年出口增4% 首季佳下半年放緩
MCL荷里活結業 今年第七間
MCL荷里活結業 今年第七間
TADA網約車 運署將去信重申須領牌 首日實測：價低於Uber 難叫車
TADA網約車 運署將去信重申須領牌 首日實測：價低於Uber 難叫車
星群的士推40電的 月中試行不設網約
星群的士推40電的 月中試行不設網約
冒官員騙案按年增逾一成 首見被騙境外
冒官員騙案按年增逾一成 首見被騙境外
居屋超額認購14倍 復售後新低 黃碧如：仍受歡迎 「家有初生」收3000申請
居屋超額認購14倍 復售後新低 黃碧如：仍受歡迎 「家有初生」收3000申請
爭辦醫學院 浸大結盟中山一院 李心平霍文遜任籌委會聯席主席
爭辦醫學院 浸大結盟中山一院 李心平霍文遜任籌委會聯席主席
兩機師撞車燒死 乘客家屬獲賠912萬元
兩機師撞車燒死 乘客家屬獲賠912萬元
墮斃童患過度活躍 父疑遭3師斥將函教局
墮斃童患過度活躍 父疑遭3師斥將函教局
許金山嘆案發後被視怪獸 倘早斷外遇或不出事
許金山嘆案發後被視怪獸 倘早斷外遇或不出事
手捲碎肉機 女工連機送院
手捲碎肉機 女工連機送院
涉「骨位」燬35電單車 四旬漢被捕
涉「骨位」燬35電單車 四旬漢被捕
身分證今可全自助申換 暫限將軍澳入境處總部 可兼辦護照
身分證今可全自助申換 暫限將軍澳入境處總部 可兼辦護照
飛機工程收生大跌 盼三跑刺激港人興趣
飛機工程收生大跌 盼三跑刺激港人興趣
轉述蓬佩奧演說 黎否認間接倡反華 非欲見中美冷戰 只認為已成形
轉述蓬佩奧演說 黎否認間接倡反華 非欲見中美冷戰 只認為已成形
稱「自由」指免被中國侵蝕自由 官問是否盼港獨 黎否認
稱「自由」指免被中國侵蝕自由 官問是否盼港獨 黎否認
潮行GBA：探嶺南畫派濫觴
潮行GBA：探嶺南畫派濫觴
灣區手記：建築專業 ／文：尚東美
灣區手記：建築專業 ／文：尚東美
【Emily】研發超聲波無創治癌 李嘉誠授徐蓁講座教授席
【Emily】研發超聲波無創治癌 李嘉誠授徐蓁講座教授席
【Emily】段崇智：外部干預離任原因之一
【Emily】段崇智：外部干預離任原因之一
【Emily】700熊貓雕塑昂坪展出 5纜車變主題車廂
【Emily】700熊貓雕塑昂坪展出 5纜車變主題車廂
【Emily】除夕深圳灣開通宵 羅湖延至凌晨兩點
【Emily】除夕深圳灣開通宵 羅湖延至凌晨兩點
【Emily】李家超上京 見港商會內地高校代表
【Emily】李家超上京 見港商會內地高校代表
【Emily】港大圖書館 搞歷史手稿數碼化
【Emily】港大圖書館 搞歷史手稿數碼化