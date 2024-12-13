爭辦醫學院 浸大結盟中山一院 李心平霍文遜任籌委會聯席主席

提供臨牀培訓資源實習機會

中山一院為內地三甲醫院及高質量發展醫院試點，特區政府今年擴展長者醫療券在大灣區使用範圍，該院為其中一間可用醫療券的內地機構，亦為「港澳藥械通」指定機構。浸大表示，將會與中山一院在創新研發等領域合作，共建醫學培訓及創新中心，加深大灣區合作。

指霍有創院開設學位經驗

浸大早前公布成立新醫學院籌備委員會，昨公布由校長衞炳江任召集人，李心平和霍文遜出任聯席主席，資深顧問及委員包括中山一院院長肖海鵬、本身是肝病權威的港大醫學院榮休教授黎青龍、行政會議前召集人陳智思等。衞炳江稱，將陸續宣布其他全球合作伙伴和國際顧問，分享更多發展計劃。

李心平於2008至2013年出任港大醫學院院長，整肅當時院內貪污風波，並推動成立港怡醫院和港大深圳醫院，覓得鄧惠瓊出任港大深圳醫院首任院長，而鄧現以醫委會主席身分出任政府籌備新醫學院工作組專家顧問。霍文遜為已故全國政協副主席霍英東的兒子，於2019年創立澳門科技大學醫學院並任院長，亦為本港一間私營醫務集團的主席。浸大形容霍為近40年來在港澳唯一有創建醫學院和開設醫學學士學位經驗的人。

科大上月亦公布成立校董會顧問小組，為申辦醫學院提供策略意見，由醫管局前主席梁智鴻出任主席，成員包括美國哥倫比亞大學醫學教授何大一等。