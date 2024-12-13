爭辦醫學院 浸大結盟中山一院 李心平霍文遜任籌委會聯席主席

【明報專訊】政府正邀請各大學提交籌備新醫學院的建議書，浸會大學昨日公布，港大醫學院前院長李心平及澳門科技大學醫學院院長霍文遜出任新醫學院籌備委員會聯席主席，並與廣州中山大學附屬第一醫院（下稱中山一院）建立戰略聯盟，提供臨牀培訓資源，包括不同專科教學和實習機會，並為課程和基礎設施規劃提供意見。
提供臨牀培訓資源實習機會
中山一院為內地三甲醫院及高質量發展醫院試點，特區政府今年擴展長者醫療券在大灣區使用範圍，該院為其中一間可用醫療券的內地機構，亦為「港澳藥械通」指定機構。浸大表示，將會與中山一院在創新研發等領域合作，共建醫學培訓及創新中心，加深大灣區合作。
指霍有創院開設學位經驗
浸大早前公布成立新醫學院籌備委員會，昨公布由校長衞炳江任召集人，李心平和霍文遜出任聯席主席，資深顧問及委員包括中山一院院長肖海鵬、本身是肝病權威的港大醫學院榮休教授黎青龍、行政會議前召集人陳智思等。衞炳江稱，將陸續宣布其他全球合作伙伴和國際顧問，分享更多發展計劃。
李心平於2008至2013年出任港大醫學院院長，整肅當時院內貪污風波，並推動成立港怡醫院和港大深圳醫院，覓得鄧惠瓊出任港大深圳醫院首任院長，而鄧現以醫委會主席身分出任政府籌備新醫學院工作組專家顧問。霍文遜為已故全國政協副主席霍英東的兒子，於2019年創立澳門科技大學醫學院並任院長，亦為本港一間私營醫務集團的主席。浸大形容霍為近40年來在港澳唯一有創建醫學院和開設醫學學士學位經驗的人。
科大上月亦公布成立校董會顧問小組，為申辦醫學院提供策略意見，由醫管局前主席梁智鴻出任主席，成員包括美國哥倫比亞大學醫學教授何大一等。