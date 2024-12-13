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居屋超額認購14倍 復售後新低 黃碧如：仍受歡迎 「家有初生」收3000申請

【明報專訊】「居屋2024」推售7132個單位，房委會接獲約10.6萬份申請表，當中白表佔約7.8萬份，綠表約2.8萬份，整體超額認購近14倍，屬2014年復售居屋以來新低。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨日表示，今次超額認購屬近年較低數字，惟不認同屬「好低」，認為居屋仍頗受歡迎。今期居屋新增的「家有初生優先選樓計劃」共接獲3000份申請表。

新一期居屋昨攪珠，首10個中籤號碼按序為20、52、68、24、19、84、06、67、34、09。攪珠結果已上載房委會網站，網上遞交申請者會於攪珠後陸續收到電郵通知。房委會發言人預計明年第二季開始，按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富客務中心選購今期推售單位。

今期居屋共接獲約10.6萬份申請表，申請總數屬2018年以來最少；至於超額認購數字則由2019年62.4倍，持續下降至今年約13.9倍（見表）。所有申請中約5萬份屬家庭申請者類別，當中包括約1.6萬份「家有長者優先選樓計劃」及3000份「家有初生優先選樓計劃」申請表，分別佔家庭申請者總數約三成及一成。另約5.6萬份屬一人申請者類別。

10.6萬申請6年低 5.6萬單人

黃碧如主持攪珠後回應今期居屋申請反應時表示，不認同超額認購數字「好低」。她說今期居屋單位分佈各區，社區配套及交通完善，相信會受市民歡迎。被問預料揀樓後會否出現「撻訂」，黃稱申請者最終決定是否置業視乎其個人因素，難一概而論。

房委會資助房屋小組成員、立法會議員梁文廣強調申請總數逾10萬份，反映居屋依然受歡迎，對夾心階層而言仍屬首選。他估計申請總數及超額認購倍數下跌，可能與早前私樓樓價跌有關，市民更有能力選購私樓，而目前本港經濟狀况一般，市民置業時會變得審慎。

今期推售的7132個單位來自啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門5個新建居屋發展項目，實用面積介乎約186至510平方呎。

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