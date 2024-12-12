匡智會涉性侵 議員促訂公布時限 孫玉菡：難硬性劃線

田北辰昨提出口頭質詢，關注政府有否就公布殘疾院舍事故的時間制定準則和指引。孫玉菡回應稱，按現有規定，院舍若遇上特別事故，須在事發後3個曆日內向社署牌照處提交報告。政府會視乎事件性質、嚴重程度，考慮對服務使用者的影響等，決定是否公布事件。

指各案件獨特 須顧及當事人情緒

孫強調每宗事件獨特，須先為當事人及家屬提供輔導及支援，顧及他們情緒，較難就公布時間「硬性劃線」，但只要處理好他們的情緒及有支援，會第一時間公布事件。田北辰批評上述準則如同「無準則」，認為不能接受。

社署今年10月也修訂實務守則，要求殘疾院舍制定閉路電視及翻看錄影的政策及機制。民建聯立法會議員李世榮關注殘疾院舍的閉路電視會否引入人工智能（AI）系統。孫稱，閉路電視監控及翻看可加強阻嚇，目前94%殘疾院舍已安裝閉路電視，餘下的正陸續安裝，當局明年中會陸續於11間留宿幼兒中心試用閉路電視AI系統，視乎成效決定殘疾院舍會否引入。