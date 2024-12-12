反恐第二案次被告 否認參與羅湖放炸彈

估計製造運送炸彈涉兩男

李嘉濱與同案被告被控串謀爆炸罪，李被加控妨礙司法公正罪。庭上繼續播放李嘉濱於3月7日被捕後的5次錄影會面，李遭揭發訛稱居於西營盤住址後承認誤導警方，他向時任「O記」警員陳國威表示兩周前從該大廈1樓遷往2樓，經Telegram獲某人借出單位居住，他因恐懼而說住在1樓，又稱屋內可能有爆炸原料忘記清走。李稱，知悉單位內曾儲存用來製作煙彈的硝酸鉀，但指硝酸鉀可用來做肥料。

稱因恐懼向警虛報住址

李指出，於3月6日與外號「五飛」的男子、兩名女子「Missy」及「叉雞飯」，由叫「西瓜」的男子駕車載往將軍澳「探路」和遊車河。他們打算於3月8日趁有人悼念周梓樂在尚德停車場放置外形為墓碑的煙彈，令「警察清場嗰陣造成混亂」，由「五飛」搬運炸彈，李安排「鬼車」，「西瓜」準備引爆程式。李亦在3月7日和名叫King的略胖中年人到將軍澳視察有沒有路障。

認製墓碑放煙彈 否認識周梓樂全名

李嘉濱向警方提供手機密碼後，警員發現Telegram有兩段在廁所的引爆影片，當中產生火花及冒出濃煙。李表示為了製作達至炸彈威力的煙彈，當時他混合約10克或100克硝酸鉀、金屬粉末和硫磺並點火，以測試效果，不過最後未決定煙彈成分。

對於李與同謀為周同學製作墓碑，警員問及周的全名，但李稱不知道。警員聞言質疑：「你唔知佢個名又整個墓碑畀佢？」李回應：「無記佢個名。」李透露「Missy」負責以Bitcoin收捐款用作隊員生活費及交租，已籌得約5000美元。

李說聽聞在1月28日深圳灣口岸大堂及2月2日羅湖港鐵站，有人放爆炸品迫使封關，但他否認參與。李估計「五飛」和稱為「喂」的男子涉及該次羅湖行動，又指該案爆炸品和李在明愛醫院放煙彈所用的瓶子相同。控方稱「五飛」是被告何卓為，「喂」是吳子樂，「西瓜」是張家俊，「叉雞飯」是楊怡斯。

【案件編號：HCCC186/22】