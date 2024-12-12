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港聞二

恐龍化石發掘完成 赤洲解封

【明報專訊】本港首次在赤洲出土恐龍骨骼化石，10月下旬封閉赤洲，挖掘其餘化石。發展局昨公布，已發掘約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，團隊確定已移走島上所有外露化石，「在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作亦已完成」。當局今起解封赤洲。

文物探知館20日起展出化石

古物古蹟辦事處人員在10月下旬在赤洲展開發掘工作，其間獲中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）專家的指導、協助，以及漁護署支援。發展局昨表示，考古團隊迄今發掘約30塊恐龍骨骼化石的岩石，須待清修工作完成後，才能確定內含的恐龍化石實際數量。局方稱，古蹟辦、漁護署將聯同古脊椎所、海內外專家及研究機構，繼續推展恐龍化石清修及相關研究，鑑定赤洲恐龍的種類，探索香港遠古時期的古生態面貌。

漁護署長今將解封船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲。發展局表示，古脊椎所專家及香港古生物學家已詳細檢查化石發現地點，「所有外露恐龍化石已從赤洲移走」，形容在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作已完成。局方提醒，赤洲位置偏遠，島上沒適合登島及遊覽的配套設施，地理和天氣因素亦令船靠岸具一定風險，呼籲市民不應冒險登島。

政府亦公布赤洲恐龍化石的相關展覽及公眾教育活動。香港文物探知館庭院的臨時工作室將於12月20日開放，供市民現場觀看化石清修工作，並展出經清修的恐龍化石及其他在香港發現的化石，例如水生動物介形蟲和菊石，以及蕨類植物。探知館亦將邀請考古學者主講「古脊椎動物與古人類學公眾講座系列」，主題涵蓋「恐龍研究的歷史與方法」、「給化石照X光，能拍出什麼演化故事？」。

此外，古蹟辦與漁護署亦會繼續舉辦公眾講座和古生物工作坊，提高公眾對古生物的認識和興趣，漁護署將為中小學提供到校科普活動。

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