婦胎死腹中夫指延誤 屯院稱不涉醫療事故

根據于先生帖文，其妻上周四（5日）入院待產，翌日凌晨見紅和陣痛並通知醫護，早上6時起用藥催生，至下午2時半出現規律陣痛。于稱他當日下午5時半探病，得知太太疼痛難當，護士指太太「未開4指」或穿羊水而未能進產房，太太其後陣痛愈趨頻密，當晚8時再有護士簡單檢查，他半小時後因探病時間結束離開病房，後獲院方通知胎兒無心跳。

妻一度入ICU 夫稱曾提出無痛分娩

于稱醫生之後建議產道分娩，太太上周六上午8時進入產前病房，其後送進產房準備分娩；太太曾向醫生提出無痛分娩，惟至當晚近11時仍未打無痛針，翌日凌晨零時起嘗試分娩失敗，醫生決定改為緊急剖腹，太太於手術期間大量出血和受感染，其後送進ICU。于質疑醫護檢查過於簡短，且醫生將事件歸因不幸、欠解釋，質疑「難道就沒有任何人負上失誤負責」。

屯院回覆稱事主今年3月在內地體外受孕，預產期上月28日，曾在懷孕30周時於本港母嬰健康院登記產檢，未見異常，至上周四經預約入院，檢查胎兒活動及心律正常，惟未有生產迹象，婦產科醫生安排翌日催生。該院稱醫護當日上午9時35分、下午3時及4時55分三度量度胎兒心跳均正常，至晚上8時10分病人表示痛感，醫護再檢查胎兒活動及心跳正常，仍未作產，至晚上9時半檢查發現異常，安排超聲波確認胎兒無心跳。

專家稱難斷失誤否 須詳細調查

該院稱病人之後待產要求無痛分娩，惟其後發燒、情况危急，醫護決定周日凌晨緊急剖腹，胎兒取出證實死亡，病人轉送ICU，現轉回產後病房，情况穩定。該院稱對事件深表悲痛，初步審視個案不涉醫療事故。

婦產科專科醫生羅致廉稱，過期催生是常見做法，有風險但不高，體外受孕與超出預產期無關。他稱今次事件是否涉失誤須詳細調查確實，難評論。