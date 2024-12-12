稱願配合未來發牌 接觸的士車行合作

TADA為韓國科技公司MVLLABS旗下品牌，在韓語中解作「乘車」。平台自2018年在新加坡成立後，2019年踏足柬埔寨，今年初打入泰國市場後再於年底進軍本港。Sean稱，平台各國累計已有數十萬名的士及私家車司機登記，考慮到香港和新加坡乘客出行需求、經濟巿場上相似，故香港一直在公司擴展名單中。即使網約規管政策未出台，考慮無論須否持牌才可營運平台均有經驗，有信心能適應規管，會密切觀察將來本港立法框架對司機在服務態度及安全上要求。

的士司機加入人數「超出預期」

Sean續稱，自上月在港招募司機以來，人數「每日都有增長」，當中的士司機人數「超出預期」，平台亦正接觸不同的士車行及5間早前獲發牌車隊，期望將來可招募更多的士加入，市民可透過TADA召喚車隊的士。