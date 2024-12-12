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港聞

港聞二

星網約車平台 「零抽佣」挑戰Uber 指車資更具競爭力 今起營運暫限港九機場

【明報專訊】新加坡網約車平台TADA今日起進軍香港，與Uber一樣營運網約的士及私家車，宣稱「零佣金」政策令收費定位更親民。TADA行政總裁Sean Kim及區域總經理蔡裕翰接受本報訪問時稱，已招募約3000至4000名的士及私家車司機可隨時上線，最大賣點是不向司機抽佣，每程最多向司機收取3元平台費，相信可吸引更多司機加入，令整體收費更具競爭力，有信心挑戰Uber在港地位。TADA試行初期營運行程範圍僅至港九及機場，TADA解釋只於指定地區試行為確保服務質素，蒐集數據及意見後，明年首季或第二季陸續擴展至新界等其他地區。

明報記者 孫澤芳

2018年成立的TADA總部位於新加坡，近年積極在亞洲拓展版圖，目前在泰國、柬埔寨等地均有業務（見另稿）。

指其他平台抽佣一至三成

TADA最多收司機每程3元

TADA與Uber同樣提供網約的士及私家車服務。行政總裁Sean Kim稱，TADA最大特色為「零佣金」營運模式，其他平台因向司機抽佣10%至30%，整體車資或需定價較高才能確保司機收入，但TADA無論車資多少，均只收取劃一指定費用，車資60元或以上向司機收取3元，60元以下免費。Sean解釋，比起透過向司機收費以確保平台利潤，TADA更傾向為司機提供高收入環境，藉穩定車輛供應確保競爭力，而毋須抽佣亦令整體車資可合理（reasonable），有助吸引乘客選用。

車資百元或以上 乘客預約費9元

除向司機收取服務費，TADA向乘客收取預約費的模式亦與Uber不一樣，TADA會就車資100元以下車程收取8元預約費，100元或以上車程則收9元；Uber Taxi則收7.5元，私家車則視乎行程及車型收13元至20元。

對於的士預約費較Uber Taxi稍高，蔡裕翰稱，預約費只佔車資一部分，相信TADA零佣金政策，整體車資仍較其他平台低。Sean稱不會以大量優惠吸客，「向司機抽取高佣金及向乘客提供過多優惠的營運模式，會扭曲市場生態（spoil the market），TADA採取具成本效益的模式，收入來源來自從乘客及司機收取的固定費用，透過更多行程賺取利潤」。Sean續稱，上述營運模式在其他地區均取得成功，相信透過更合理價錢及穩定車輛供應，有信心可與Uber競爭。

料服務費較低 對的士業友好

本港的士與網約車競爭近年陷白熱化，的士業界投訴網約車影響業界公平競爭，Sean認為加入網約平台實際上有助的士接觸更多客源，認為的士反對網約車因大多考慮到平台接單的高額服務費。他說TADA服務費低，且所有車種劃一，參考新加坡經驗有信心可與本港的士業保持友好。

司機乘客互評分 研獎罰制度

至於如何監管司機質素，Sean稱TADA同樣設司機及乘客互相評分制度和客服投訴渠道，正研究會否有獎罰制度，如投訴個案成立，會視乎輕重或禁止司機接單。

TADA推迎新優惠，首5次乘車八八折、首兩程往返機場可減58元，優惠至下月31日。3月31日前使用Mox信用卡付款，亦可透過完成指定任務領取140元獎賞。

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