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港聞

港聞二

海關破3宗販毒 檢市值1500萬毒品

【明報專訊】聖誕及元旦假期臨近，海關加強打擊毒品行動，本周二（10日）偵破3宗毒品案，共檢獲約15公斤懷疑氯胺酮（K仔）、約32公斤懷疑大麻花、小量懷疑含大麻成分的軟糖和電子煙等，市值共約1500萬元。3次行動中共3人被捕，其中兩人已被落案起訴販毒罪，案件今日提堂。

首宗案件涉及15公斤懷疑氯胺酮，市值約720萬元。關員前日在機場截查一名來自德國法蘭克福的31歲本地男子，於其寄艙行李發現有衣服包着15公斤懷疑氯胺酮。據調查，涉案男子懷疑收取5萬元現金報酬協助販毒集團帶貨，他已被落案起訴一項販運危險藥物罪名。

檢K仔大麻花毒煙等

行李箱冒寵物食品藏毒

海關同日揭發兩宗以「寵物食品」包裝大麻花的案件，其中一案涉及5公斤大麻花，海關經深入調查及資料分析，搜查油塘一個迷你倉，在一批紙箱中的寵物食品包裝內發現該批大麻花，拘捕一名37歲男子，准保釋候查。

另一案涉及一名30歲男子，他周二在荃灣被發現手持小量包裝成寵物食品的懷疑大麻花及含大麻成分電子煙，關員將他押至荃灣一工廈單位及元朗一個其租用的村屋單位調查，共檢獲27.5公斤懷疑大麻花、兩公斤懷疑含四氫大麻酚的軟糖、234支懷疑含四氫大麻酚的電子煙及一批包裝工具，該男子已被控3項販運危險藥物罪。

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