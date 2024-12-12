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動植物公園哺乳動物區明重開

【明報專訊】香港動植物公園今年10月先後有12隻猴子死亡，園內哺乳類動物區由10月14日起關閉至今近兩個月。康文署昨公布，現時園內哺乳類動物和照顧動物的員工健康狀况正常，將於明日（13日）重開公園的哺乳類動物區，呼籲市民參觀時應遵從工作人員的指引及園內的安全標示，切勿觸摸、餵飼動物或向動物投放任何物品，如身體不適亦不應前往參觀。

康文署表示，關閉哺乳類動物區後馬上採取多項防控措施，包括全面清潔及消毒有關籠舍、安排照顧動物的員工穿著保護裝備，並提醒他們留意自己的健康狀况。有關員工的細菌測試結果全為陰性，附近泥土和水樣本的測試結果亦均為陰性。

康署：泥土水皆呈陰性

康文署稱，為確保遊人、員工和動物的安全，動植物公園會繼續嚴謹執行環境衛生管理措施及工作指引，署方亦會繼續和衛生防護中心及漁護署保持溝通，適時檢討相關工作指引，實施所需的管控和防護措施。

動植物公園由10月13至22日期間累計有12隻猴子死亡，分別為兩隻白臀長尾猴、3隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及4隻白面僧面猴。當局早前公布，經各相關部門的解剖、病理學診斷及化驗，並排除其他致病原因後，確認死亡的猴子感染類鼻疽伯克氏菌，死於該菌引致的敗血病。

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