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港聞

港聞二

否認專欄鼓勵抗爭 僅指有人身處運動中

【明報專訊】黎智英昨作供確認，《港區國安法》實施後同事曾開會討論如何應對，但指部分提出的建議無法真正解決問題，國安法下有些新聞原則未能嚴格遵從。辯方另展示黎的專欄文章，其中講及市民應身段柔軟，以不同行動爭取抗爭力量；黎庭上否認鼓勵外國制裁，但承認希望運動採其他方式。法官質疑黎是否鼓勵抗爭，黎稱只是帶出仍有人像他一樣身處在運動中。

節目稱「要越線」 指謄本寫錯

辯方展示《蘋果》在「Slack」的「飯盒會」紀錄，7月17日時任副社長陳沛敏列出會議重點，包括「字眼可斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做」。黎稱從會議紀錄可見，當時同事無想出具體解決方案，陳只是概括歸納，同事間也知道一些新聞原則因國安法未能嚴格遵從。同日第二集《Live Chat with Jimmy Lai》播出，黎稱員工要按對社會的責任小心行事，又稱「我們需要越線」。黎庭上指錄音謄本有錯漏，他當時意思是員工不要越線。

19日《蘋果》刊登黎智英專欄文章〈時間就是武器〉，提到「我們以後抗爭行動只好化整為零，以不同的行動不同的形式，集腋成裘的方法爭取抗爭的力量」。文中另稱「若然我們身段柔軟，雞蛋外殼像橡膠，扔向高牆可以彈跳回來」、「更重要的是要讓美國等西方國家看到，儘管有國安法，為的只是平息抗爭的震懾效果，卻是按法不動的，讓他們放緩制裁等懲罰措施」等。

辯方問黎是否鼓勵以其他方式繼續抗爭運動，黎稱「我是希望運動以其他方式繼續，但我想只是我一廂情願，這從無發生」。法官李運騰關注，當時《逃犯條例》修訂已撤回，為了什麼抗爭，黎稱是中國對自由的侵犯，而「不同形式」是指以避免犯法為前提。法官李素蘭質疑黎在文中鼓勵人們繼續抗爭，但黎否認，稱只是指出有人像他一樣仍在運動中。

時任主筆楊清奇早前供稱，他理解此文為黎對制裁形勢的判斷，並肯定制裁的成效。文章不下一次提到制裁，辯方問黎是否鼓勵外國制裁，黎否認楊的說法，又指時任美國總統特朗普已簽署《香港自治法案》。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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