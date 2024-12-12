稱美撤港特殊地位正確 黎智英：僅推論非鼓勵

信制裁港可迫使中國滿足要求

辯方大律師關文渭昨就2020年7月14至19日的事情，包括黎智英跟助手Mark Simon、「徒弟」李兆富和《蘋果》員工（見另稿）之間的來往等發問。據辯方展示的資料，當年7月14日晚上，Mark Simon向黎智英發信息稱，美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）正草擬一封信件，促請拜登及特朗普團隊「強硬起來」；翌晨黎回覆稱「很高興聽到這消息」。辯方問是否希望透過Simon鼓勵郭明瀚向特朗普和拜登團隊施壓，黎否認。

此外，7月15日，Mark Simon另向黎智英發信息稱，「Mary」關注黎是否不欲美國和香港斷絕關係。當時黎回覆稱，他曾認為《港區國安法》實施後香港已「完結」，因此不必取消本港特殊地位；但經思考後覺得，若中美脫鈎，香港會成為中國的「出口」，若香港這「出口」也被關閉，便可迫使中國「更易滿足美國要求」，有感美國撤銷香港特殊地位做法正確。

郭明瀚寫信促美强硬 黎覆很高興

解釋稱未想是回應Kissel提問

黎供稱，Mark Simon在信息提及的「Mary」為Mary Kissel；他回覆Simon時，美國尚未取消本港特殊地位，同時否認鼓勵美國藉撤銷本港特殊地位，迫使中國滿足美國要求，強調僅在信息作推論。法官杜麗冰質疑，黎的回覆並非推論而是其個人想法；黎重申是推論。黎又說，相信Simon會把他的回覆轉寄Kissel，但寫信息時沒想到自己是在回應Kissel的提問，強調「從來沒給她建議」、「從來沒跟她聯絡」、「我不認為直接聯絡美國政府人員是正確的」。

辯方追問為何跟美國政府人員有直接接觸不正確，黎稱Kissel的職位非常敏感，「我不想為她帶來不便……除非她本人聯絡我吧，但她從沒這樣做」。法官李運騰關注Simon是否因此擔當黎跟Kissel的溝通管道，黎稱Simon「不應」是他們的溝通管道，又稱沒要求對方擔當此角色。

稱拒發文倡制裁因太危險非犯法

另一方面，辯方提到同日李兆富向黎發送一則《日經》報道連結，並建議在黎的Twitter發文表示，可制裁跟中聯辦有來往的銀行；當時黎回覆說，提倡制裁可能太危險，或被視為勾結或顛覆，建議發表其他內容。辯方關注黎為何形容提倡制裁危險而非犯法，黎說倡議制裁「更甚於違法」，相信李最終沒就上述《日經》報道發文。

不過，辯方展示的資料提及，同年7月17日，黎智英建議李兆富在Twitter發文形容制裁行動有效和正當；黎在庭上否認當時鼓勵制裁，只希望描述已出現的制裁行動。此外，黎作供期間，被辯方問到《國安法》實施後曾否刪除電郵、Signal和WhatsApp信息，黎稱不記得，「因為我無為意自己做了任何非法事」。昨日聆訊結束前，辯方透露或未能在法庭聖誕休假前完成主問。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）