明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱美撤港特殊地位正確 黎智英：僅推論非鼓勵

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨踏入第107日審訊。庭上提到，2020年7月Mark Simon向黎發信息稱，時任美國國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel關注，黎是否不欲美國和香港斷絕關係；當時黎回覆Simon，美國撤銷本港特殊地位做法正確，直言關閉作為中國「出口」的香港，可迫使中國「更易滿足美國要求」。黎供稱當時僅就美國撤銷本港特殊地位一事作推論，並非鼓勵美國行動。

信制裁港可迫使中國滿足要求

辯方大律師關文渭昨就2020年7月14至19日的事情，包括黎智英跟助手Mark Simon、「徒弟」李兆富和《蘋果》員工（見另稿）之間的來往等發問。據辯方展示的資料，當年7月14日晚上，Mark Simon向黎智英發信息稱，美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）正草擬一封信件，促請拜登及特朗普團隊「強硬起來」；翌晨黎回覆稱「很高興聽到這消息」。辯方問是否希望透過Simon鼓勵郭明瀚向特朗普和拜登團隊施壓，黎否認。

此外，7月15日，Mark Simon另向黎智英發信息稱，「Mary」關注黎是否不欲美國和香港斷絕關係。當時黎回覆稱，他曾認為《港區國安法》實施後香港已「完結」，因此不必取消本港特殊地位；但經思考後覺得，若中美脫鈎，香港會成為中國的「出口」，若香港這「出口」也被關閉，便可迫使中國「更易滿足美國要求」，有感美國撤銷香港特殊地位做法正確。

郭明瀚寫信促美强硬 黎覆很高興

解釋稱未想是回應Kissel提問

黎供稱，Mark Simon在信息提及的「Mary」為Mary Kissel；他回覆Simon時，美國尚未取消本港特殊地位，同時否認鼓勵美國藉撤銷本港特殊地位，迫使中國滿足美國要求，強調僅在信息作推論。法官杜麗冰質疑，黎的回覆並非推論而是其個人想法；黎重申是推論。黎又說，相信Simon會把他的回覆轉寄Kissel，但寫信息時沒想到自己是在回應Kissel的提問，強調「從來沒給她建議」、「從來沒跟她聯絡」、「我不認為直接聯絡美國政府人員是正確的」。

辯方追問為何跟美國政府人員有直接接觸不正確，黎稱Kissel的職位非常敏感，「我不想為她帶來不便……除非她本人聯絡我吧，但她從沒這樣做」。法官李運騰關注Simon是否因此擔當黎跟Kissel的溝通管道，黎稱Simon「不應」是他們的溝通管道，又稱沒要求對方擔當此角色。

稱拒發文倡制裁因太危險非犯法

另一方面，辯方提到同日李兆富向黎發送一則《日經》報道連結，並建議在黎的Twitter發文表示，可制裁跟中聯辦有來往的銀行；當時黎回覆說，提倡制裁可能太危險，或被視為勾結或顛覆，建議發表其他內容。辯方關注黎為何形容提倡制裁危險而非犯法，黎說倡議制裁「更甚於違法」，相信李最終沒就上述《日經》報道發文。

不過，辯方展示的資料提及，同年7月17日，黎智英建議李兆富在Twitter發文形容制裁行動有效和正當；黎在庭上否認當時鼓勵制裁，只希望描述已出現的制裁行動。此外，黎作供期間，被辯方問到《國安法》實施後曾否刪除電郵、Signal和WhatsApp信息，黎稱不記得，「因為我無為意自己做了任何非法事」。昨日聆訊結束前，辯方透露或未能在法庭聖誕休假前完成主問。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

問責官10年加薪26% 今年涉1.6億 葉劉指「小錢」另倡公僕凍薪 田北辰：應涵高官議員行會
問責官10年加薪26% 今年涉1.6億 葉劉指「小錢」另倡公僕凍薪 田北辰：應涵高官議員行會
當選社聯主席兼掌「心連心」 管浩鳴：非一言堂
當選社聯主席兼掌「心連心」 管浩鳴：非一言堂
47人案律政司不上訴 葉劉稱公正合理 湯家驊：國際上好看一點
47人案律政司不上訴 葉劉稱公正合理 湯家驊：國際上好看一點
否認專欄鼓勵抗爭 僅指有人身處運動中
否認專欄鼓勵抗爭 僅指有人身處運動中
動植物公園哺乳動物區明重開
動植物公園哺乳動物區明重開
海關破3宗販毒 檢市值1500萬毒品
海關破3宗販毒 檢市值1500萬毒品
新田科技城環境監察組成員：福田紅樹侵后海灣 港深將合作清除
新田科技城環境監察組成員：福田紅樹侵后海灣 港深將合作清除
最快下季再開會 監察組將實地考察
最快下季再開會 監察組將實地考察
陸振中否認曾入殘廁 稱事主攬腰讚「好男人」
陸振中否認曾入殘廁 稱事主攬腰讚「好男人」
指事主2019曾遊行 常問可否搭順風車
指事主2019曾遊行 常問可否搭順風車
消防修例通過 20廈先代辦工程
消防修例通過 20廈先代辦工程
星網約車平台 「零抽佣」挑戰Uber 指車資更具競爭力 今起營運暫限港九機場
星網約車平台 「零抽佣」挑戰Uber 指車資更具競爭力 今起營運暫限港九機場
稱願配合未來發牌 接觸的士車行合作
稱願配合未來發牌 接觸的士車行合作
急會山友獨自出發迷路 九旬翁：飲山坑水維生
急會山友獨自出發迷路 九旬翁：飲山坑水維生
4月起牙科畢業生須實習 下周交立會先訂後審
4月起牙科畢業生須實習 下周交立會先訂後審
涉殺妻女 憶送院庭上拭淚 許金山：希望一切只是噩夢
涉殺妻女 憶送院庭上拭淚 許金山：希望一切只是噩夢
婦胎死腹中夫指延誤 屯院稱不涉醫療事故
婦胎死腹中夫指延誤 屯院稱不涉醫療事故
恐龍化石發掘完成 赤洲解封
恐龍化石發掘完成 赤洲解封
棄建古洞北醫院 牛潭尾醫院取代
棄建古洞北醫院 牛潭尾醫院取代
反恐第二案次被告 否認參與羅湖放炸彈
反恐第二案次被告 否認參與羅湖放炸彈
12歲男生小學墮斃 沒打鬥痕迹無遺書
12歲男生小學墮斃 沒打鬥痕迹無遺書
匡智會涉性侵 議員促訂公布時限 孫玉菡：難硬性劃線
匡智會涉性侵 議員促訂公布時限 孫玉菡：難硬性劃線
活在灣區：北上食聖誕大餐 避開平安夜較划算
活在灣區：北上食聖誕大餐 避開平安夜較划算
【Emily】康文署搞喪葬講座 《破．地獄》顧問助陣
【Emily】康文署搞喪葬講座 《破．地獄》顧問助陣
【Emily】觀塘表匠牌到手 搬檔前有喜有憂
【Emily】觀塘表匠牌到手 搬檔前有喜有憂
【Emily】聖誕西九海濱放3日煙花
【Emily】聖誕西九海濱放3日煙花
【Emily】迪士尼1.8萬份聖誕禮物送基層童
【Emily】迪士尼1.8萬份聖誕禮物送基層童
【Emily】「全球加密幣50人」 梁鳳儀吳傑莊上榜
【Emily】「全球加密幣50人」 梁鳳儀吳傑莊上榜
【Emily】羅局長首去立會大會 「答口頭質詢好緊張」
【Emily】羅局長首去立會大會 「答口頭質詢好緊張」