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港聞二

47人案律政司不上訴 葉劉稱公正合理 湯家驊：國際上好看一點

【明報專訊】民主派「35+」初選案早前判刑，律政司刑期覆核限期前日（10日）屆滿。律政司發言人昨回覆本報查詢確認，不擬提出刑罰覆核申請。行會召集人葉劉淑儀形容當局不覆核是好事，顯示同意法庭裁決合理公正；行會成員湯家驊認為案中法庭以普通法原則處理判刑，政府不提覆核，在國際上會「好看一點」。曾倡議律政司上訴的議員何君堯則稱非常失望和遺憾，反問案中有被告上訴，「人哋都上訴，點解我哋唔上訴？」

明報記者

除案件47名被告遭起訴，2020年警方同時拘捕民主黨前議員涂謹申、鄺俊宇、美籍律師關尚義等8人，至今未起訴。葉劉淑儀認為，如果一直不告，「拖了這麼久，case都應該close」，認為可結案。警方稱對任何懷疑危害國安或顛覆行為都會徹底查證，蒐證後會徵詢律政司意見。律政司不評論個案。

何君堯「失望」 指量刑低非好事

高院原訟庭上月頒布初選案判刑，其中首被告戴耀廷判監10年，控方21日覆核刑期限期前日屆滿。本報前日向律政司查詢，事隔一日後獲回覆確認不提覆核，但稱同案有被告提出上訴，不評論判刑合適否。被告28日上訴期下周結束，目前有8名被告提出定罪及刑期上訴。

涂謹申等未起訴 葉劉稱可結案

港大法律學院教授楊艾文分析，律政司不提覆核顯示控方接納判刑並非明顯不足或有錯誤，也顯示控方認為判刑非過重，此外毋須過分解讀。

葉劉淑儀說，法庭判辭寫得很小心，相信律政司研究後認為沒必要覆核；有些國家對國安案件關注未結束，不能太早說樂觀。湯家驊認為法庭以普通法原則判刑，律政司不上訴顯示不認為法庭犯錯；刑期落在大致適合的範圍，若上訴爭辯普通法不適用，政治上都有迴響。至於其他未被檢控的，湯認為若與案相關，可因主要罪行已處理，其他被告可存檔，不即時跟進。

何君堯指初選案是國安法開局的案件之一，認為量刑定得低非好事；經歷2019年風波，律政司或保安局應詳列報告被捕者有多少被控、不檢控或定罪，讓外界牢牢緊記。

（初選案）

相關字詞﹕律政司 初選案

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