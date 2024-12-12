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當選社聯主席兼掌「心連心」 管浩鳴：非一言堂

【明報專訊】社福界領導機構「香港社會服務聯會」高層大改組，由「香港社福界心連心大行動」董事會主席、立法會議員管浩鳴出任執委會主席，原主席陳智思退位，行政總裁蔡海偉亦預告會離職。對於一人同時執掌社福界兩大組織，管浩鳴接受本報訪問時稱自己並非「一言堂」，他不會干預個別社福機構的管理，又稱社聯及心連心非競爭關係，可以互補。

陳智思任副主席 CEO將離任

社聯執行委員會昨日舉行2024/25年度第一次會議，經委員互選，管浩鳴獲選為執委會主席，陳智思、廖達賢及翟冬青任副主席。今屆執委會維持28名成員，9人屬新面孔。陳智思稱已出任主席22年，故不參選主席，相信管可帶領社聯繼續促進社福發展。

行政總裁蔡海偉則計劃離任，他在會上提及其僱傭合約將於明年下半年結束，加上個人原因及想過退休生活，為讓社聯盡快開展招聘程序，故預早表達意願，確實離任時間將配合執委會安排。社聯執委會稱尊重蔡的決定，感謝他多年來領導社聯，行政總裁一職稍後將公開招聘。

業者指政治掌控社福界

狄志遠稱團結非壟斷

對於管浩鳴同時擔任心連心大行動主席，本身是心連心副主席的執委之一狄志遠認為這不是壟斷，反而有助團結業界。被問到這安排是否有政治意味，狄強調政治對立的時代已過去，未來重點是推動業界專業化。

有不具名的社福界代表稱，業界中人過去較傾向支持民主派，社工註冊局改組、成立「心連心」、社聯主席換人一連串舉動，旨在政治上掌控社福界。該人認為由一人兼任「心連心」及社聯主席非好事，應該更多元，而陳智思退位、蔡海偉將離任，難免給外界「讓位」之感。

管稱兩者互補 聯繫內地海外

管浩鳴接受本報訪問時稱希望串連兩大機構，形容兩者是互補關係；社聯將繼續多做倡議、與海外聯繫，心連心則多與內地聯繫，從不同方向促進社福界及服務發展，應對本地社福需要，「無衝突，都是為業界好」。

管又稱不會干預社福機構的管理，相信外界不會因他在兩個機構出任要職而認為社福界只有一種聲音。他說，社聯主席雖是機構領導，惟他非「一言堂」，社聯也有其他委員，「都想聽到不同聲音，大家一齊去做」。

相關字詞﹕社福界 社福機構 陳智思 蔡海偉 管浩鳴 香港社福界心連心大行動 行政總裁 社聯 退休 立法會議員

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