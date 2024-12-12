問責官10年加薪26% 今年涉1.6億 葉劉指「小錢」另倡公僕凍薪 田北辰：應涵高官議員行會

今年加1.8% 兩司長月薪破40萬

政制局長曾國衞昨日回覆葉劉淑儀的書面質詢時表示，問責官員按年加薪1.8%，其中政務司長及財政司長今年月薪超過40萬元，律政司長及3名副司長月薪逾38萬元，15名問責局長月薪37.6萬元（見圖）。按現時共21名司局長、14名副局長及13名政治助理計算，持續按年加薪，每年薪酬總開支最少逾1.57億元。

葉太於質詢指出，有意見認為政治委任官員薪酬福利「實際價值」大幅下降，關注會否增設約滿酬金及醫療保險津貼。曾國衞表示，「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」定期檢討政治委任官員薪津安排，明年3月底前會進一步研究及討論官員的福利水平。

2020年新冠疫情期間，時任特首林鄭月娥表示與社會「共渡時艱」，宣布問責官員減薪一成、為期一年。對於龐大財赤下問責官員應否帶頭減薪，葉太稱要由特首決定，但認為幫助有限，「始終問責官員人少，減得有限……特首就算（月薪）47萬，都不及西九管理局行政總裁啦！」

葉太又指全體公務員薪酬開支較大，建議考慮公務員凍薪，「公務員加薪幾十億，所以會建議（公務員）凍薪」。至於減薪，她說需要立法，是「很大動作」，代表工會的議員亦未必支持。她認為最重要視乎明年《財政預算案》如何改善財赤，若有其他大刀闊斧措施，就毋須向官員和公僕開刀。

田：官員帶頭觀感較好

田北辰則認為，高官凍薪或減薪需按年評估，建議今年問責官員、行會成員、立法會議員、全體公務員，以至政府資助的公營機構一致凍薪，「凍薪有什麼大不了，很多私人機構減少及縮減職位」；若政府官員帶頭凍薪，對外觀感較好，「他們的滿足感是來自社會認同，比加薪更重要」。對於有意見關注凍薪影響士氣，田北辰反問「香港人有邊個士氣好？」

公務員總工會主席馮傳宗表示面對財赤，需以不同方法開源節流，坊間有各種討論屬正常，惟節流方式眾多，公務員減薪並非「唯一必然方法」。

房局增首長級職位 月薪廿萬

另外，立法會人事編制小組委員會昨日通過房屋局申請為落實「簡樸房」制度，開設一個首長級丙級政務官編外職位，月薪約20萬元。新思維狄志遠批評政府削減福利開支，卻不斷加設首長級編外職位，質疑是不合理運用資源，稱市民期望面對財赤應削減公務員開支。房屋局長何永賢解釋，「簡樸房」政策牽涉大量細節及社會各層面，有需要增加額外人手。

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