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活在灣區：北上食聖誕大餐 避開平安夜較划算

【明報專訊】聖誕節臨近，部分香港居民又在計劃北上度假。為了迎接這個佳節，深圳多家商場或主題樂園推出各式各樣的節日活動與優惠（見表1），讓遊客在購物、吃喝、玩樂的同時享受聖誕的喜悅。需要留意，深圳的酒店推出不少聖誕自助餐（見表2），價錢較平日貴，但相對香港部分酒店低。平安夜晚餐一般較聖誕正日（25日）貴100至200元人民幣，聖誕節北上想一家大細享受美食盛宴，可以揀聖誕節正日或Boxing Day（26日），會較划算。

明報記者 龍彩霞

臨近聖誕節，深圳的酒店自助餐吸引了眾多食客的目光，特別是在平安夜這個特殊的日子。然而，對於計劃享受美食的人來說，選擇在聖誕節正日或隨後的Boxing Day（節後日）用餐，可能會是一個更明智的選擇。

首先，平安夜的自助餐價格通常會比平時高出許多，這是因為酒店在這一天會推出特別的節日菜單，並增加許多獨特的菜品和精緻的甜品吸引顧客。相比之下，聖誕節和Boxing Day的自助餐價格通常較為親民，並且仍能享受到豐富的美食。

選自助午餐 方便後續活動安排

其次，選擇在聖誕節正日或Boxing Day用餐，可以避開大部分的人潮。平安夜是許多人慶祝聖誕的首選時刻，餐廳客流量通常非常高，或影響用餐體驗。在聖誕節正日或Boxing Day，雖然仍有不少人選擇出外用餐，但相對來說，餐廳的氛圍會較輕鬆，最重要是25日及26日才是香港公眾假期。一家大小北上，可以選擇午餐自助餐，無論是價格、用餐體驗還是後續的活動安排來看，午餐自助餐性價比更高。

除了吃以外，深圳的商場亦紛紛推出一系列精彩的活動和裝飾。儘管深圳的氣候溫暖，難會下雪，但各大商場透過製造「飄雪」效果，讓人們在亞熱帶之地方也能感受到冬季的氣息。如仁恒夢中心和萬象前海，這些打卡熱點能的聖誕裝飾五彩繽紛，其中萬象前海商場內部裝飾得如同夢幻世界，掛滿了閃爍的彩燈、華麗的聖誕樹以及各種聖誕主題的裝飾品，在指定時段更不斷噴灑出人造雪花，彷彿置身於北國冬季仙境。

萬象前海商場 定時噴灑人造雪

除了視覺上的饗宴，各大商場也精心策劃一系列節慶活動。深圳萬象城特別設立了聖誕市集，販售手工藝品、節慶美食和特色商品，吸引了許多遊客和市民前來體驗。商場也安排了現場音樂表演和互動遊戲，讓每名到訪者都能參與其中，享受歡樂的節慶氣氛。同時，商場的餐飲區也為顧客準備了特別的聖誕菜單，許多餐廳推出了以聖誕節為主題的特色菜色，例如火雞晚餐，還有聖誕老人派禮物及抽獎活動。總之，深圳的商場在這個聖誕季節透過各式各樣的活動和裝飾，營造出濃厚的節慶氛圍。

[活在灣區]

相關字詞﹕活在灣區 聖誕 深圳

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