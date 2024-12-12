涉殺妻女 憶送院庭上拭淚 許金山：希望一切只是噩夢

被告許金山作供，稱家庭關係不佳，尤其是妻子黃秀芬和次女許儷玲（Lily）不咬弦，妻曾體罰Lily。許稱當時對Lily解釋妻子一時衝動，着Lily保密。許相信若兩夫妻離婚，法庭考慮體罰一事，或將Lily的撫養權判予自己。

指長女提議次女搬出 與被告情婦同住

許金山自言努力讓家人和睦共處，長女許美玲一度提議Lily搬出許家，與許金山的情婦李泳怡（Shara）暫住。許金山稱Shara和子女相處融洽，不過擔心此舉激怒妻子，無助修補母女關係，唯有放棄念頭。許形容妻子性格隨和，但容易被朋友利用，例如瑜伽導師郭文平曾鼓勵妻子離婚，旨在從妻子身上討好處，企圖瓜分許的財產。此外，許否認妻子患抑鬱症，稱妻子照常烹飪和見朋友，只有輕度情緒病。

指妻買西班牙火腿惹鼠 思一氧化碳滅鼠

事發於2015年5月21日，許金山表示妻子事前約10日性情大變，不但染上抽雪茄的習慣，亦購入一大份西班牙火腿全腿，為寓所引來大量老鼠。許稱家中廚餘已惹來鼠患，他構思以一氧化碳殺鼠，尚未實行。許金山稱事發當日早上起牀，發現妻子未睡醒，他離家到中大聽學生匯報，下午前往醫院工作，其後知悉妻女遇事。許前往急症室見Lily接受急救，眼部對光線無反應，亦沒有呼吸脈搏，妻子則在旁邊房間搶救，他不知道發生何事，語畢哽咽落淚。

許稱其後接到三女和幼子來電，他表示狀態還好，實際上心情完全崩潰。他稱回家後寄望一切如常，想像妻子仍在廚房焗麵包，「但我打開門之後，發現廚房空無一人，現實是妻子已經離世」。他在庭上哭訴，對Lily的死感悲痛，稱兩父女經歷不少，包括學校教師誤以為Lily患讀寫障礙，於是他設計另一款測試為愛女平反。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】