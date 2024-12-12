4月起牙科畢業生須實習 下周交立會先訂後審

衛生署安排參觀了解實習環境

醫衛局表示，本地牙科畢業生和通過許可試的非本地培訓牙醫，會先獲臨時註冊資格，並須在指明機構、包括衛生署和醫管局經過實習或評核期，一般為期12個月，完成後可獲頒授經驗證明書，以正式註冊。該局稱，衛生署已安排所有香港大學牙醫學士6年級生本月參觀轄下牙科服務單位，讓他們了解實習工作環境。

局方稱，公告指定明年4月1日為相關條文實施日期，旨在預留足夠時間讓牙管會和港大牙醫學院理順行政和準備工作，盡早妥善處理臨時註冊申請，以便屆時畢業生順利過渡至實習安排。至於非本地牙醫，該局稱安排可讓早前已通過許可試者有充裕時間，在新例實施前向牙管會申請正式註冊。

牙科護理專業人員目標2026年註冊

至於修例的其他條文，醫衛局稱牙管會爭取2026年讓牙科護理專業人員註冊，屆時將需要實施有關條文；有關牙管會組成中涉及由選舉產生的委員等，政府和牙管會會就選舉事宜和修訂行事程序向立法會提交規例，相關條文會在訂立規例後生效。