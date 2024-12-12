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港聞

港聞二

急會山友獨自出發迷路 九旬翁：飲山坑水維生

【明報專訊】九旬老翁吳錫湖於周日（8日）前往大埔烏蛟騰一帶行山，其間迷路失蹤，在山頭露宿兩夜，直至前日（10日）獲救後送往北區醫院檢查，至昨日仍留院觀察。吳伯昨日在醫院接受本報訪問，看來精神不俗，他說在山頭迷路的兩日間，沒有糧食充飢，只靠飲山坑水維生，現在身體已無大礙。

吳伯留院一晚已回復精神，其家人帶同水果等物品輪流探望。吳伯表示，他退休前在醫院工作，平日熱愛行山，笑言「一星期行一次」。事發當日，他參加行山團到烏蛟騰遠足，是首次步行此路線，惟因「跟跟下走失」走入叢林。他形容該山頭很大，雜草叢生，自己「行又行唔出」；直至前日行到九担租村，被經過村民發現。

向直升機揮毛巾 「佢睇唔到」

吳伯憶述，失蹤至前日曾見有直升機在上空盤旋，他一度揮毛巾嘗試求救，「但佢（救援人員）睇唔到」。他稱現時已無大礙，「冇咩唔舒服，係膝頭哥發唔到力」。受訪時陪伴在側的孫女補充說，爺爺周日相約山友結伴行山，但他遲到，心急上山會合山友故獨自出發，指今次事件令家人擔心，強調不會再允許他單獨行山，「冇下次㗎嘞！」

家人稱不再准單獨行山

年屆90歲的吳伯周日離開黃大仙竹園道住所後失蹤，家人前日向警方報案。

據悉，吳周日參加行山活動，早上8時半由烏蛟騰出發，預計同日下午約1時半到達印洲塘，途中吳迷路，曾致電妻子，至前日他仍未返家，家人無法聯絡他，憂心下報案。

相關字詞﹕行山意外 烏蛟騰

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